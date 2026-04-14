Un Prévôtois à la tête de la formation à Swiss Athletics

Benoît Babey connaît les tartans comme sa poche. Il a été entraîneur national jeunesse de demi-fond et de fond de 2019 à 2023 et coach de Joceline Wind de 2017 à 2024. Cette expérience lui sera précieuse dans sa nouvelle fonction. « Le responsable de la formation doit avoir un lien avec la formation, il doit avoir vécu ça, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se font avec les entraîneurs nationaux. Le fait de l’avoir été est un gros avantage », souffle l’ancien athlète de 46 ans. Dès cet été, son quotidien sera essentiellement basé dans les bureaux de la fédération à Ittigen. Et même s’il débarque à la tête d’un poste nouvellement créé, Benoît Babey ne part pas d’une page blanche. « Ma cheffe faisait déjà les tâches que je vais devoir faire. Elle jonglait entre deux postes. L’idée est de pouvoir professionnaliser tout ce qui se faisait », détaille-t-il. Et ses premiers pas à la fédération le réjouissent. « Swiss Athletics, dans son ensemble, fonctionne très bien. La formation aussi. Je dois faire attention de ne pas perdre ce qui a déjà été acquis et essayer d’améliorer les concepts », dit-il. Tout un programme auquel Benoît Babey pourra s’attaquer, cette fois-ci, sans la pression du chronomètre. /msc