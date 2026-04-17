Des Courses du Mont-Terrible qui visent des records

Un plateau relevé est attendu ce week-end à Fontenais, notamment sur le 50 km qui compte pour les championnats de Suisse de trail. « On aura vraiment les meilleurs Suisses de la discipline. Notre course est aussi la seule qualificative pour les championnats d’Europe. On a vraiment la crème donc sur le 50 km. On s’attend à ce que les records tombent », affirme Pierre-Alain Vallat.

Avec ce plateau relevé et deux tiers des participants qui sont domiciliés hors canton, la visibilité sera totale. D’ailleurs, l’évènement sera diffusé en direct sur la chaine 8 Mont-Blanc.

L’organisation pourra compter sur 270 bénévoles pour encadrer cet évènement. Ce sont 190 de plus qu’il y a dix ans. Et l’organisation ne semble pas avoir de peine à trouver autant de monde, selon Pierre-Alain Vallat. /lge