Des Courses du Mont-Terrible qui visent des records

Les rues de Fontenais vont être envahies par les coureurs ce week-end. Les Courses du Mont-Terrible reviennent pour une 10e édition samedi et dimanche. Au programme, de nombreux parcours, allant de 5 km à 106 km pour les plus courageux. Ce sont plus de 2'700 athlètes qui seront au rendez-vous. Toutes les courses affichent complet. Pour parler de ce week-end sportif, « La Matinale » accueillait ce vendredi le président des Courses du Mont-Terrible, Pierre-Alain Vallat.
Un plateau relevé est attendu ce week-end à Fontenais, notamment sur le 50 km qui compte pour les championnats de Suisse de trail. « On aura vraiment les meilleurs Suisses de la discipline. Notre course est aussi la seule qualificative pour les championnats d’Europe. On a vraiment la crème donc sur le 50 km. On s’attend à ce que les records tombent », affirme Pierre-Alain Vallat.
Avec ce plateau relevé et deux tiers des participants qui sont domiciliés hors canton, la visibilité sera totale. D’ailleurs, l’évènement sera diffusé en direct sur la chaine 8 Mont-Blanc.
L’organisation pourra compter sur 270 bénévoles pour encadrer cet évènement. Ce sont 190 de plus qu’il y a dix ans. Et l’organisation ne semble pas avoir de peine à trouver autant de monde, selon Pierre-Alain Vallat. /lge