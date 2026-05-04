Le MJAH renforce l’accès à ses expositions

Le Musée jurassien d’art et d’histoire propose des solutions pour améliorer l’accessibilité ...
Le MJAH renforce l’accès à ses expositions

Le Musée jurassien d’art et d’histoire propose des solutions pour améliorer l’accessibilité de ses offres, malgré certaines limites du bâtiment. Visites adaptées et dispositifs spécifiques sont mis en place pour inclure tous les publics.

Le Musée jurassien d'art et d'histoire a à cœur de rendre ses exposition accessibles à toutes et tous. (Photo d'archives.) Le Musée jurassien d'art et d'histoire a à cœur de rendre ses exposition accessibles à toutes et tous. (Photo d'archives.)

Rendre la culture accessible au plus grand nombre reste une priorité pour le Musée jurassien d’art et d’histoire. L’institution met en place plusieurs solutions pour faciliter l’accès à ses expositions et activités, malgré certaines contraintes liées à l’infrastructure du bâtiment.

Le musée souligne sa volonté d’inclusion dans un communiqué. L’exposition temporaire « PHOTO ENARD – un regard pluriel sur le Jura », visible jusqu’au samedi 2 août, bénéficie par exemple d’un dispositif spécifique. Un diaporama reprenant l’ensemble des clichés est installé dans un espace accessible aux personnes à mobilité réduite. L’établissement propose aussi des visites sur mesure pour différents publics. Les personnes âgées, malvoyantes, malentendantes ou en situation de handicap peuvent bénéficier d’un accompagnement adapté. Les conférences organisées au musée se tiennent quant à elles dans un espace plain-pied. Afin de garantir les meilleures conditions d’accueil, il est demandé d’annoncer sa visite à l’avance, par téléphone au 032 422 80 77 ou par courriel à reservation@mjah.ch, selon un communiqué. /comm-mlm


 

Actualités suivantes

Les soins au nouveau-né, à la maman et tout le reste

Les soins au nouveau-né, à la maman et tout le reste

Région    Actualisé le 04.05.2026 - 17:40

Marina Zuber quitte le Parlement jurassien

Marina Zuber quitte le Parlement jurassien

Région    Actualisé le 04.05.2026 - 17:23

Terrains sans propriétaire : un phénomène encore marginal dans le Jura

Terrains sans propriétaire : un phénomène encore marginal dans le Jura

Région    Actualisé le 04.05.2026 - 16:30

Campagne du Jura contre le non-recours aux prestations sociales

Campagne du Jura contre le non-recours aux prestations sociales

Région    Actualisé le 04.05.2026 - 15:30

Articles les plus lus

Une élection libre à Vendlincourt

Une élection libre à Vendlincourt

Région    Actualisé le 04.05.2026 - 14:56

Campagne du Jura contre le non-recours aux prestations sociales

Campagne du Jura contre le non-recours aux prestations sociales

Région    Actualisé le 04.05.2026 - 15:30

Le MJAH renforce l’accès à ses expositions

Le MJAH renforce l’accès à ses expositions

Région    Actualisé le 04.05.2026 - 16:14

Terrains sans propriétaire : un phénomène encore marginal dans le Jura

Terrains sans propriétaire : un phénomène encore marginal dans le Jura

Région    Actualisé le 04.05.2026 - 16:30

Une élection libre à Vendlincourt

Une élection libre à Vendlincourt

Région    Actualisé le 04.05.2026 - 14:56

Tous les véhicules prévôtois sont censés rouler « JU »

Tous les véhicules prévôtois sont censés rouler « JU »

Région    Actualisé le 04.05.2026 - 14:58

Campagne du Jura contre le non-recours aux prestations sociales

Campagne du Jura contre le non-recours aux prestations sociales

Région    Actualisé le 04.05.2026 - 15:30

Le MJAH renforce l’accès à ses expositions

Le MJAH renforce l’accès à ses expositions

Région    Actualisé le 04.05.2026 - 16:14

Tunnels de la Perche et du Banné rouverts

Tunnels de la Perche et du Banné rouverts

Région    Actualisé le 04.05.2026 - 13:57

« Le dossier du lundi » : les paysans au cœur du débat sur le Mercosur

« Le dossier du lundi » : les paysans au cœur du débat sur le Mercosur

Région    Actualisé le 04.05.2026 - 14:20

Une élection libre à Vendlincourt

Une élection libre à Vendlincourt

Région    Actualisé le 04.05.2026 - 14:56

Tous les véhicules prévôtois sont censés rouler « JU »

Tous les véhicules prévôtois sont censés rouler « JU »

Région    Actualisé le 04.05.2026 - 14:58