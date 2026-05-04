Le MJAH renforce l’accès à ses expositions

Rendre la culture accessible au plus grand nombre reste une priorité pour le Musée jurassien d’art et d’histoire. L’institution met en place plusieurs solutions pour faciliter l’accès à ses expositions et activités, malgré certaines contraintes liées à l’infrastructure du bâtiment.

Le musée souligne sa volonté d’inclusion dans un communiqué. L’exposition temporaire « PHOTO ENARD – un regard pluriel sur le Jura », visible jusqu’au samedi 2 août, bénéficie par exemple d’un dispositif spécifique. Un diaporama reprenant l’ensemble des clichés est installé dans un espace accessible aux personnes à mobilité réduite. L’établissement propose aussi des visites sur mesure pour différents publics. Les personnes âgées, malvoyantes, malentendantes ou en situation de handicap peuvent bénéficier d’un accompagnement adapté. Les conférences organisées au musée se tiennent quant à elles dans un espace plain-pied. Afin de garantir les meilleures conditions d’accueil, il est demandé d’annoncer sa visite à l’avance, par téléphone au 032 422 80 77 ou par courriel à reservation@mjah.ch, selon un communiqué. /comm-mlm