Des vols perpétrés en Ajoie

Le Jura a enregistré de nouveaux cambriolages. La cantine du FC Coeuve a été « visitée » dans la nuit de dimanche à lundi. Les malfrats ont notamment volé des cigarettes, nous a affirmé le club de football. Ses membres terminaient la fête du village à l’heure du larcin. Les caméras de surveillance des lieux ont permis de fournir de précieux éléments à la police qui nous a confirmé ce mardi mener l’enquête. À Miécourt, les locaux d’une société ont également été cambriolés durant la même nuit. Dans les deux cas, ce n’est – a priori – pas le butin dérobé, mais les dégâts occasionnés lors de l’effraction (portes, fenêtres, volets) qui sont importants. /rce