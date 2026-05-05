Des vols perpétrés en Ajoie

Des cambrioleurs se sont introduits dans des locaux inoccupés à Coeuve et Miécourt. Le butin ...
Des vols perpétrés en Ajoie

Des cambrioleurs se sont introduits dans des locaux inoccupés à Coeuve et Miécourt. Le butin n’est pas conséquent, mais des portes et des fenêtres ont été forcées.

La Police jurassienne mène l'enquête après les cambriolages à Coeuve et Miécourt.. La Police jurassienne mène l'enquête après les cambriolages à Coeuve et Miécourt..

Le Jura a enregistré de nouveaux cambriolages. La cantine du FC Coeuve a été « visitée » dans la nuit de dimanche à lundi. Les malfrats ont notamment volé des cigarettes, nous a affirmé le club de football. Ses membres terminaient la fête du village à l’heure du larcin. Les caméras de surveillance des lieux ont permis de fournir de précieux éléments à la police qui nous a confirmé ce mardi mener l’enquête. À Miécourt, les locaux d’une société ont également été cambriolés durant la même nuit. Dans les deux cas, ce n’est – a priori – pas le butin dérobé, mais les dégâts occasionnés lors de l’effraction (portes, fenêtres, volets) qui sont importants. /rce


 

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