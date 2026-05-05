Le capricorne sillonne les charpentes jurassiennes

Ce nuisible, qui peut causer d’importants dégâts sur les maisons, a été découvert dans trois ...
Le capricorne sillonne les charpentes jurassiennes

Ce nuisible, qui peut causer d’importants dégâts sur les maisons, a été découvert dans trois bâtiments de la commune de Fontenais ces derniers mois. Un spécialiste en traitement de charpente nous explique son intervention en cours dans la commune.

Des petits sillons sur les poutres de votre habitation peuvent être le signe de la présence du capricorne des maisons. Des petits sillons sur les poutres de votre habitation peuvent être le signe de la présence du capricorne des maisons.

Il grignote vos charpentes et peut causer des dégâts considérables : le capricorne des maisons a été récemment découvert dans trois bâtiments de la commune de Fontenais. Le Conseil communal a alerté les citoyens dans un tout-ménage transmis dernièrement. Ce nuisible, présent sur l’ensemble du territoire jurassien, peut causer des dégâts considérables et nécessite l’intervention de professionnels. Selon Gary Bernier, directeur de l’entreprise Bernier traitement de charpente à Porrentruy, les signes de la présence de l’insecte sont principalement le bruit de ses grignotages et les trous d’émergence. « C’est quand le capricorne perce la surface du bois, ça fait des petites coulées de sciure jaune clair qu’on peut retrouver parfois au sol (...) ou des petites galeries, des sillons sur la poutre. » Il recommande aux particuliers de faire contrôler leur charpente en cas d’attaque dans la même zone, « ce qui est considéré en général, c’est un rayon de prolifération de 200 m. »

De plus, le climat pourrait jouer un rôle dans la prolifération du nuisible selon l’expert. « Probablement, ça serait le réchauffement climatique et le demi-degré d’augmentation de température moyenne qu’on a eus dans la région qui auraient permis une acclimatation et une augmentation des cas. »

Gary Bernier : « Depuis 2017, on trouve vraiment une augmentation significative. »

Ecouter le son

L’ensemble du territoire jurassien est concerné par la présence de ce nuisible dont les ravages ne sont pas pris en charge par l’ECA Jura, contrairement à d’autres assurances cantonales. L’âge de la charpente n’est pas un facteur déterminant pour savoir si le bois peut être attaqué par le capricorne des maisons. /ncp-mmi-mlm


 

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