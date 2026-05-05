Le capricorne sillonne les charpentes jurassiennes

Il grignote vos charpentes et peut causer des dégâts considérables : le capricorne des maisons a été récemment découvert dans trois bâtiments de la commune de Fontenais. Le Conseil communal a alerté les citoyens dans un tout-ménage transmis dernièrement. Ce nuisible, présent sur l’ensemble du territoire jurassien, peut causer des dégâts considérables et nécessite l’intervention de professionnels. Selon Gary Bernier, directeur de l’entreprise Bernier traitement de charpente à Porrentruy, les signes de la présence de l’insecte sont principalement le bruit de ses grignotages et les trous d’émergence. « C’est quand le capricorne perce la surface du bois, ça fait des petites coulées de sciure jaune clair qu’on peut retrouver parfois au sol (...) ou des petites galeries, des sillons sur la poutre. » Il recommande aux particuliers de faire contrôler leur charpente en cas d’attaque dans la même zone, « ce qui est considéré en général, c’est un rayon de prolifération de 200 m. »

De plus, le climat pourrait jouer un rôle dans la prolifération du nuisible selon l’expert. « Probablement, ça serait le réchauffement climatique et le demi-degré d’augmentation de température moyenne qu’on a eus dans la région qui auraient permis une acclimatation et une augmentation des cas. »