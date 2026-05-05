Une équipe Junior de Robots-JU titrée au Texas

Trois jeunes du Team Jura Junior de l’association ont remporté le prix qui récompense la meilleure ...
Une équipe Junior de Robots-JU titrée au Texas

Trois jeunes du Team Jura Junior de l’association ont remporté le prix qui récompense la meilleure maquette lors du FIRST Championship – World Festival 2026 la semaine dernière à Houston aux États-Unis.

Dante Arellano, Kayis Buchwalder et Tom Mathie ont remporté le prix de la meilleure maquette avec leur coach Daniel Renaud la semaine dernière aux États-Unis. (Photo : Robots-JU). Dante Arellano, Kayis Buchwalder et Tom Mathie ont remporté le prix de la meilleure maquette avec leur coach Daniel Renaud la semaine dernière aux États-Unis. (Photo : Robots-JU).

Trois jeunes passionnés de l’association Robots-JU ont été récompensés à l’international. Dante Arellano, Kayis Buchwalder et Tom Mathie ont décroché le « prestigieux » Model Award lors du FIRST Championship – World Festival qui se déroulait du 29 avril au 2 mai à Houston aux États-Unis, a annoncé Robots-JU ce début de semaine. Les trois participants âgés de 6 à 10 ans étaient accompagnés et encadrés par leur coach Daniel Renaud, également président de l’association. 

Le prix distingue la meilleure maquette dans la catégorie FIRST LEGO League (FLL). C’est ainsi la construction archéologique en LEGO du Team Jura Junior qui a convaincu les membres du jury, qui ont dû départager 41 équipes venues du monde entier. Le jury a salué « l’originalité ainsi que le soin apporté aux détails ». Pour Daniel Renaud, cette récompense « met en lumière le potentiel et l’enthousiasme des jeunes pour les sciences et la technologie. Elle valorise aussi le travail accompli au sein de Robots-JU », souligne le coach.

Cette distinction internationale représente une « fierté pour le Jura » et « souligne l’importance de soutenir les initiatives locales favorisant l’apprentissage des compétences scientifiques dès le plus jeune âge », détaille Robots-JU qui entend bien poursuivre son engagement sur la scène internationale. Une autre équipe participera également à un tournoi mondial à Atlanta au mois de juin, toujours dans la catégorie FIRST Lego League. /comm-jad

 


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