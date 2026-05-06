Un projet de zone 30 déposé pour la route du Vorbourg

La route du Vorbourg pourrait passer en zone 30 à Delémont. Le projet, déposé publiquement dès le 7 mai, vise à améliorer la sécurité et la qualité de vie des riverains, tout en limitant le trafic de transit. Le dossier a déjà reçu un préavis favorable des services cantonaux, précise le service de l’urbanisme dans son communiqué transmis ce mercredi.





Limiter le trafic de transit et les nuisances

Le projet fait suite au postulat « Route du Vorbourg, au secours ! » déposé en 2024. Les analyses confirment un axe utilisé comme transit par des automobilistes en provenance des quartiers nord, avec des vitesses parfois élevées et des nuisances. Des problèmes de sécurité sont relevés, notamment pour les piétons ou à vélo : trottoirs étroits et visibilité réduite aux carrefours.

Pour y répondre, le Conseil communal propose une zone 30 km/h entre la rue du Marché-aux-Chevaux et le giratoire du Vieux-Château, ainsi que sur les rues adjacentes. Plusieurs mesures sont d’aménagement accompagneront cette démarche pour améliorer la lisibilité du régime de vitesse : « portes d’entrée » pour l’entrée des zones, marquages au sol et priorité de droite généralisée. Les passages piétons seront supprimés au profit de traversées à certains débouchés pour renforcer la sécurité.

Une extension vers le nord, en direction de la Chapelle du Vorbourg, est aussi envisagée. Le projet sera en consultation publique du 7 mai au 8 juin, période durant laquelle la population pourra consulter le dossier et déposer ses observations. /comm-mlm