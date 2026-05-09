Un député veut une meilleure couverture sociale des élus

Le Gouvernement jurassien est invité à étudier l’amélioration de la couverture sociale des élus miliciens. Aubin Montavon (Le Centre) vient de déposer un postulat devant le Parlement. Le député de Courtételle met le doigt sur des lacunes méconnues qui pourraient être un frein à l’engagement politique. Il relève des carences liées au système suisse de milices. Un système qui implique un cumul d’activités et pas toujours accompagné d’une couverture sociale cohérente.

De nombreux élus réduisent leur taux d’activité pour concilier vie professionnelle, vie familiale et engagement public. Il se trouve que la couverture d’assurance accident dépend du taux d’activité principal. En cas de maladie, l’absence d’assurance perte de gain liée au mandat peut entraîner une diminution significative du revenu. Quant aux indemnités politiques, elles atteignent rarement les seuils d’affiliation du 2e pilier et débouchent sur des lacunes de prévoyance. Des solutions partielles existent, selon Aubin Montavon qui cite les exemples du canton de Vaud et de la France. Il réclame une table ronde avec les principaux concernés et un examen des différentes options envisageables sans engendrer de charges supplémentaires pour l’État. /rce.