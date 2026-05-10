Pour les fleuristes, « c’est clairement la période la plus chargée de l’année »

La Suisse fête ses mamans ce dimanche, comme chaque 2e week-end de mai. Cette tradition remonte à la Première Guerre mondiale et s’est durablement installée dans les années 1930. Pour les fleuristes, c’est un moment particulièrement important dans l’année. Les clients défilent comme jamais dans les magasins. Marine Lallemand-Jubin, que nous avons rencontrée dans son magasin « Flore et Sens » à Alle, était en pleins préparatifs durant la semaine : « Il y a énormément de travail sur un week-end, voire une semaine. Il y a aussi les commandes à gérer. C’est un plaisir d’avoir une euphorie comme ça, mais on est content quand c’est terminé. » À peine l’entretien achevé, un camion de livraison débarquait avec sa cargaison… « On n’a pas mal de travail en amont pour commander nos fleurs et organiser les stocks. En règle générale, on arrive à faire le chiffre d’affaires d’un mois à l’occasion de la fête des mamans. » Une autre fleuriste ajoulote nous a même affirmé que c’était le travail de deux mois en quelques jours.