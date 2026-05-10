Pour les fleuristes, « c’est clairement la période la plus chargée de l’année »

Les mamans sont à la fête en ce dimanche de fête des mères. Les fleurs sont particulièrement ...
Pour les fleuristes, « c’est clairement la période la plus chargée de l’année »

Les mamans sont à la fête en ce dimanche de fête des mères. Les fleurs sont particulièrement prisées comme cadeaux. Autant dire que les fleuristes ne chôment pas au début du mois de mai.

Une semaine chargée pour Marine Lallemand-Jubin, propriétaire d'un magasin de fleurs à Alle. Une semaine chargée pour Marine Lallemand-Jubin, propriétaire d'un magasin de fleurs à Alle.

La Suisse fête ses mamans ce dimanche, comme chaque 2e week-end de mai. Cette tradition remonte à la Première Guerre mondiale et s’est durablement installée dans les années 1930. Pour les fleuristes, c’est un moment particulièrement important dans l’année. Les clients défilent comme jamais dans les magasins. Marine Lallemand-Jubin, que nous avons rencontrée dans son magasin « Flore et Sens » à Alle, était en pleins préparatifs durant la semaine : « Il y a énormément de travail sur un week-end, voire une semaine. Il y a aussi les commandes à gérer. C’est un plaisir d’avoir une euphorie comme ça, mais on est content quand c’est terminé. » À peine l’entretien achevé, un camion de livraison débarquait avec sa cargaison… « On n’a pas mal de travail en amont pour commander nos fleurs et organiser les stocks. En règle générale, on arrive à faire le chiffre d’affaires d’un mois à l’occasion de la fête des mamans. » Une autre fleuriste ajoulote nous a même affirmé que c’était le travail de deux mois en quelques jours.

Marine Lallemand-Jubin : « Dimanche soir, c’est un peu le 31 décembre, c’est la fin de l’année et on est bon pour un an ! »

Ecouter le son

Pour faire face à ces affluences exceptionnelles, les fleuristes d’ordinaire à temps partielles sont mises à contribution et doivent travailler après la fermeture du magasin. Quant aux prix, ils ne prennent pas l’ascenseur pour autant. Une question d’offre et de demande. « Ils augmentent un tout petit peu en règle générale. La fête des mamans est uniquement en Suisse et en Allemagne ce week-end », explique la fleuriste ajoulote. La hausse est beaucoup plus spectaculaire à la Saint-Valentin, une fête mondiale. /rce


 

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