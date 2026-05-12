Un emblème du jardin botanique disparaît

C’est une figure du jardin botanique de Porrentruy qui a dû être abattue. Un hêtre rouge a été coupé il y a un peu moins d’un mois. L’arbre trônait depuis 165 ans à l’entrée du parc. Il pesait 26 tonnes. Sa souche mesurait deux mètres de diamètre. Son absence modifie désormais la configuration des lieux. Il sera remplacé cet automne par un chêne qui devrait mieux résister aux périodes de sécheresse. C’est effectivement le changement climatique qui a entraîné la mort de ce Fagus sylvatica purpurea.

La conservatrice du jardin botanique explique que l’équipe a dû se résoudre à l’abattage « pour la sécurité du public, des employés et des autres collections autour ». Delphine Chinchilla a opté pour un chêne, car il devrait mieux s’adapter aux sécheresses, notamment grâce à sa structure racinaire qui s’étend en profondeur. Et c’est un arbre qui présente une certaine noblesse. Le choix sera porté sur un spécimen de quelques années afin de combler rapidement le vide laissé par le hêtre rouge.





Plusieurs mesures vaines pour sauver le hêtre rouge

Les collaborateurs de Jurassica ont tenté de maintenir en vie le hêtre rouge le plus longtemps possible. Gérald Burri, jardinier-chef, explique que les branches sèches ont été coupées au fur et à mesure, que de l’engrais a été injecté dans la terre et du compost étendu au sol, sans succès. « Pour nous, les gens du métier, on n’enlève pas un arbre comme ça, sans état d’âme. C’était un monument dans le jardin » raconte Gérald Burri, qui confie que depuis son arrivée il y a 20 ans il avait déjà constaté les signes de faiblesse de cet arbre. « Ça fait une quinzaine d’années que je demande à mes collègues s’il va partir avant moi. »