Addiction Jura ouvre ses portes

A l’occasion de la journée nationale d’action sur les problèmes liés à l’alcool le 21 mai prochain, la fondation jurassienne mettra sur pied une exposition d’œuvres réalisées par les usagers de l’établissement.
« Soutenir au lieu de juger ». C’est le leitmotiv de la journée nationale de sensibilisation aux problèmes liés à l’alcool. Elle aura lieu le samedi 21 mai. Addiction Jura a présenté mercredi les actions que la fondation compte mener ce jour-là. Des portes ouvertes auront lieu sur leur site de Porrentruy. L’occasion de déconstruire les stigmates qui entourent encore les personnes touchées par la dépendance à l'alcool.
Entre 40 et 50 œuvres imaginées et conçues durant des ateliers de créativité par les bénéficiaires de la fondation seront exposées. Luca Iles, intervenant à Addiction Jura, nous précise que « les plus anciennes œuvres ont été réalisées au début de la création de la fondation, il y a une trentaine d’années ».
Luca Iles : « Ces œuvres décrivent le parcours et les émotions des personnes qu’on accompagne. »
Les visiteurs pourront également échanger avec les travailleurs sociaux, les infirmiers ou les psychothérapeutes qui travaillent au sein de l’établissement d’accueil.
Le but de cette journée de rencontre et de prévention, c’est de mieux comprendre les personnes souffrant de dépendance. Luca Iles veut « briser ce premier regard qu’on peut avoir sur les personnes consommatrices ».
C’est par l’échange qu’une meilleure compréhension de la thématique est possible. L’équipe d’Addiction Jura souhaite, à travers cette démarche, encourager une attitude de soutien plutôt que de jugement vis-à-vis des personnes alcoolodépendantes.
Luca Iles : « En suisse, 16% de la population rencontrent des problèmes liés à la consommation d’alcool. »
Les portes ouvertes de la fondation Addiction Jura se tiendront le samedi 21 mai de 9h30 à 18h30 dans leur bâtiment à Porrentruy. /nje