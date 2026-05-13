Addiction Jura ouvre ses portes

« Soutenir au lieu de juger ». C’est le leitmotiv de la journée nationale de sensibilisation aux problèmes liés à l’alcool. Elle aura lieu le samedi 21 mai. Addiction Jura a présenté mercredi les actions que la fondation compte mener ce jour-là. Des portes ouvertes auront lieu sur leur site de Porrentruy. L’occasion de déconstruire les stigmates qui entourent encore les personnes touchées par la dépendance à l'alcool.

Entre 40 et 50 œuvres imaginées et conçues durant des ateliers de créativité par les bénéficiaires de la fondation seront exposées. Luca Iles, intervenant à Addiction Jura, nous précise que « les plus anciennes œuvres ont été réalisées au début de la création de la fondation, il y a une trentaine d’années ».