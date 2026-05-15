Quand des Jurassiens refusaient de porter l’uniforme

L’objection comme instrument politique à l’heure de la Question jurassienne

Le canton du Jura présentait un cas particulier. En pleine lutte pour l'indépendance cantonale, l'objection est devenue un instrument politique, explique Niels Rebetez : « Ils s’appellent eux-mêmes des objecteurs patriotes. Ça démarre surtout à la fin des années 1960 avec une série d’actions publiques et des dépôts de paquetages devant des endroits stratégiques comme le Palais fédéral. » Autre particularité jurassienne, plusieurs officiers jurassiens déclarent refuser de servir en raison de l’occupation du Jura par le canton de Berne, dans la rhétorique de l’époque, ajoute Niels Rebetez.

Jean-Claude Sanglard faisait partie de ces objecteurs patriotes. Membre du groupe bélier, il a toutefois été contraint de faire son service militaire en 1967 en raison de sa situation familiale. Puisque son père, tailleur indépendant à Cornol, confectionnait des tenues de sortie pour l’armée suisse : « plusieurs personnes dans le village surveillaient nos activités de militants. Et exerçaient une certaine pression, très discrète, mais dont j’ai compris le danger immédiatement. Ma décision coulait de source. Je ne devais pas nuire aux affaires de mes parents », se souvient l’Ajoulot.





Une procédure judiciaire longue et intrusive

Refuser de faire son service militaire n'était pas sans conséquence. Cette décision déclenchait une procédure judiciaire, parfois longue et très intrusive comme l'explique Niels Rebetez : « Les acteurs de la procédure vont chercher énormément d’informations sur les objecteurs, jusqu’à leur vie privée ou intime. » Les objecteurs jugés comme réfractaires, dont les motifs n’ont pas été jugés honorables, religieux ou éthiques, étaient condamnés à des peines de 4 à 8 mois de prison.

Cette perspective pouvait en décourager certains, mais Luc Riondel n’en faisait pas partie. Taxé de socio-politique par la justice militaire, il a été condamné à 6 mois de prison, qu’il a purgés en partie à la prison de Bellechasse dans le canton de Fribourg. Mais les conséquences judiciaires n’ont jamais égratigné ses convictions : « Je n’avais aucune crainte de l’enfermement, assure-t-il. Je savais qu’on travaillait dehors, et j’avais plutôt envie de vivre cette expérience de moi-même. »