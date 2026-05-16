Les 12h de la boule à Grandfontaine rencontrent toujours le même succès

Les amateurs de pétanques se sont retrouvés samedi en Haut-Ajoie pour la 9ème édition de la ...
Les 12h de la boule à Grandfontaine rencontrent toujours le même succès

Les amateurs de pétanques se sont retrouvés samedi en Haut-Ajoie pour la 9ème édition de la manifestation organisée par La Fontenatte. 80 équipes étaient attendues pour le tournoi et malgré la pluie tout le monde étaient présent.

Les 12h de la boule se sont déroulés sous la pluie et la bonne ambiance. Les 12h de la boule se sont déroulés sous la pluie et la bonne ambiance.

Les 12h de la boule à Grandfontaine continuent d’attirer les passionnés de pétanque. Samedi, à l’occasion de la 9e édition organisée par La Fontenatte en Haute-Ajoie, près de 80 équipes ont pris part au tournoi. Malgré une météo pluvieuse, les participants étaient tous au rendez-vous. Un tournoi qui commence à 9h du matin et se termine à 21h. Pour le président de l’amicale La Fontenatte, Gilbert Chavanne, cette manifestation représente une fête plus qu’une compétition.

Reportage aux 12h de la boule à Grandfontaine

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