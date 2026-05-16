Les 12h de la boule à Grandfontaine rencontrent toujours le même succès

Les 12h de la boule à Grandfontaine continuent d’attirer les passionnés de pétanque. Samedi, à l’occasion de la 9e édition organisée par La Fontenatte en Haute-Ajoie, près de 80 équipes ont pris part au tournoi. Malgré une météo pluvieuse, les participants étaient tous au rendez-vous. Un tournoi qui commence à 9h du matin et se termine à 21h. Pour le président de l’amicale La Fontenatte, Gilbert Chavanne, cette manifestation représente une fête plus qu’une compétition.