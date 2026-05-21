Christophe Schaffter quittera le Parlement jurassien fin juin

Le député suppléant CS-POP a annoncé ce jeudi, dans un communiqué, qu’il quittera le Parlement ...
Christophe Schaffter quittera le Parlement jurassien fin juin

Le député suppléant CS-POP a annoncé ce jeudi, dans un communiqué, qu’il quittera le Parlement jurassien à la fin du mois de juin 2026.

Christophe Schaffter a annoncé ce jeudi, dans un communiqué, qu’il quittera le Parlement jurassien. (Photo : Georges Henz). Christophe Schaffter a annoncé ce jeudi, dans un communiqué, qu’il quittera le Parlement jurassien. (Photo : Georges Henz).

Christophe Schaffter quittera le Parlement à la fin juin 2026. Le député suppléant CS-POP a annoncé sa décision dans un communiqué. Celui-ci est entré au Parlement jurassien en 2002, et a effectué plusieurs mandats jusqu'à ce jour. Il affirme garder, après toutes ces années, un profond sentiment de reconnaissance envers les institutions jurassiennes, citant notamment la réforme de l’élection des magistrats (juges et procureurs), désormais libérés d’une appartenance partisane qu’il jugeait devenue malsaine. /comm-aca


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