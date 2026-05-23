Messe jurassienne confirmée à Notre-Dame de Paris

Notre-Dame de Paris prendra bien une teinte jurassienne. Une messe aux couleurs du canton du Jura aura lieu le 25 juin prochain, à midi, dans la cathédrale parisienne. L’information est confirmée sur le site internet du Jura pastoral. La cérémonie sera présidée par l’évêque de Bâle, Mgr Felix Gmür, qui sera accompagné du chanoine Jean-Marie Nusbaume. Les détails sont en cours de finalisation mais les Jurassiens sont d’ores et déjà invités à se retrouver à 11h sur le parvis de la cathédrale. La messe se tiendra au lendemain de la « Soirée Suisse 2026 » de l’ambassade de Suisse à Paris dont le Jura sera l’invité d’honneur. Elle marquera également le lien entre le Jura et Notre-Dame de Paris puisque le Groupe Corbat, basé à Vendlincourt, a livré des poutres destinées à la reconstruction de la cathédrale. /fco

