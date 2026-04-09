Le Jura à l’honneur à Paris fin juin

Une poutre vaut bien une messe

En parallèle à cette soirée officielle, la messe de midi du 25 juin à Notre-Dame de Paris pourrait avoir une teinte jurassienne. Pour comprendre, il faut revenir à la genèse du projet. Cela amène à Gauthier Corbat, député centriste et directeur de la scierie familiale de Vendlincourt qui a préparé des poutres pour la rénovation de la cathédrale. « L’ancien ambassadeur de Suisse en France Roberto Balzaretti est venu à Porrentruy voici trois ans pour rencontrer des entrepreneurs, raconte Gauthier Corbat. Il avait émis la réflexion d’un jour inviter le Jura à cette Soirée Suisse à Paris parce que le canton ne l’avait jamais été et parce que mon entreprise avait participé à la reconstruction de Notre-Dame. »





A partir de là, Gauthier Corbat a revisité l’expression populaire pour faire, non pas d’une pierre mais d’une poutre deux coups. L’Ajoulot a trouvé un moyen de contacter l’évêque de Bâle et le recteur de Notre-Dame de Paris. « On travaille sur la possibilité de mettre en œuvre cette célébration, explique Gauthier Corbat. Ce serait pour moi la cerise sur le gâteau ». Les discussions se poursuivent pour déterminer avec qui et sous quelle forme. Mais entre l’ambassade, les entreprises et probablement Notre-Dame, une chose est certaine : à fin juin, Paris verra défiler les Jurassiens. /clo