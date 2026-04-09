Le Jura à l’honneur à Paris fin juin

Le canton est l’invité de la « Soirée Suisse 2026 » de l’ambassade de Suisse en France le 24 juin. En parallèle, sans lien direct mais sous l’impulsion d’une même personnalité, une messe pourrait avoir des teintes jurassiennes le lendemain à Notre-Dame.
Le Jura en vitrine à Paris fin juin. Le canton est l’invité d’honneur le 24 juin de la « Soirée Suisse 2026 » de l’ambassade de Suisse en France, festivité qui réunit chaque année environ 500 personnes et met à l’honneur un canton. C’était Fribourg en 2025, ce sera le Jura cette année. Le Gouvernement a envoyé cette semaine les invitations à la délégation qu’il emmènera dans la Ville Lumière. Un surnom pour le coup approprié puisque le Jura aura l’occasion de mettre en lumière ses atouts et talents lors de cette soirée. Ainsi, il présentera son savoir-faire horloger, régalera l’assistance de produits du terroir servis par les Paysannes jurassiennes, et mettra en valeur sa culture, avec notamment la soprano Léonie Renaud pour interpréter La Rauracienne.
Un voyage d’affaires se greffe
Les 500 invités de l’ambassade auront un aperçu conséquent des compétences et spécificités régionales de ce canton frontalier, exportateur et ami de la France. La promotion économique n’a ainsi pas manqué la possibilité de greffer un voyage d’affaires à ces dates-là pour les entrepreneurs jurassiens avec visites d’entreprises et rencontre au Swiss Business Hub, organisme chargé de la mise en œuvre des stratégies d'exportation suisses.
Gauthier Corbat : « Une messe à Notre-Dame ? Ce serait la cerise sur le gâteau ! »
Une poutre vaut bien une messe
En parallèle à cette soirée officielle, la messe de midi du 25 juin à Notre-Dame de Paris pourrait avoir une teinte jurassienne. Pour comprendre, il faut revenir à la genèse du projet. Cela amène à Gauthier Corbat, député centriste et directeur de la scierie familiale de Vendlincourt qui a préparé des poutres pour la rénovation de la cathédrale. « L’ancien ambassadeur de Suisse en France Roberto Balzaretti est venu à Porrentruy voici trois ans pour rencontrer des entrepreneurs, raconte Gauthier Corbat. Il avait émis la réflexion d’un jour inviter le Jura à cette Soirée Suisse à Paris parce que le canton ne l’avait jamais été et parce que mon entreprise avait participé à la reconstruction de Notre-Dame. »
A partir de là, Gauthier Corbat a revisité l’expression populaire pour faire, non pas d’une pierre mais d’une poutre deux coups. L’Ajoulot a trouvé un moyen de contacter l’évêque de Bâle et le recteur de Notre-Dame de Paris. « On travaille sur la possibilité de mettre en œuvre cette célébration, explique Gauthier Corbat. Ce serait pour moi la cerise sur le gâteau ». Les discussions se poursuivent pour déterminer avec qui et sous quelle forme. Mais entre l’ambassade, les entreprises et probablement Notre-Dame, une chose est certaine : à fin juin, Paris verra défiler les Jurassiens. /clo