La Loterie romande a redistribué 252 millions de francs en 2025

La Loterie Romande a versé 252 millions de francs en 2025, soit en moyenne 690'000 francs par jour, pour soutenir près de 5’000 projets d'utilité publique en Suisse romande. De longs cycles sans que les jackpots tombent à l'EuroMillions expliquent en partie ce résultat.

Dans le Jura, ce sont 7,5 millions de francs qui ont été distribués aux associations, institutions et clubs sportifs. Dans le détail, la délégation jurassienne a distribué 446'300 francs pour l’action sociale et les personnes âgées, 317'900 francs pour la jeunesse et l’éducation, 201'300 francs dans la santé, 2'583'000 francs pour la culture, 107'000 francs pour la formation et la recherche, 236'900 francs pour la conservation du patrimoine, 962'500 francs pour le développement du tourisme et enfin 1'051’9000 francs pour l’environnement. Parmi les bénéficiaires se trouvent par exemple le Service de l’action sociale (280'000 francs), Crescendo à Porrentruy (150'000 francs), Dritchino (97'000 francs), Jura Tourisme (300'000 francs) ou encore l’Office de l’environnement (624'500 francs) pour des projets liés au Plan climat. La commission consultative du sport a quant à elle distribué 1'144'765 francs aux sportifs d’élite, entités, associations et clubs jurassiens.

« Portés par le succès des jeux de tirage et des paris sportifs, les résultats de l’exercice 2025 confirment la solidité et la stabilité du modèle économique de la Loterie Romande », indique l’institution dans un communiqué transmis mardi. Le produit brut des jeux, soit les mises moins les gains versés aux joueurs, atteint 429,8 millions de francs.

« Ce résultat s'explique par une conjonction de facteurs favorables, tels que de longs cycles de jackpots à l'EuroMillions. Il n'annonce pas une tendance à la hausse du produit brut des jeux pour les prochaines années », affirme la Loterie romande. /ats-jad