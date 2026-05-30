Il donne de la voix pour le Dritchino

La même énergie à chaque concert

Cette année, Thibaut Morel ne s’occupe que de la grande scène. Si les groupes s’enchaînent, avec parfois des changements radicaux de styles entre deux performances, le speaker du Dritchino ne change pas nécessairement son approche. « Il n’y a pas forcément de technique, même si on voit que les premières rangées changent d’un concert à l’autre. Mais l’énergie est la même. Mon objectif est de mettre le feu à la foule », explique Thibaut Morel. Lorsqu’il arrive sur le site du festival, le speaker se dirige assez rapidement vers l’ingénieur principal pour prendre connaissance des besoins des artistes. « Certains préfèrent que je ne les annonce pas, parce qu’ils ont prévu leur show autrement. Ça ne me pose aucun problème. Je préfère cela plutôt qu’être prévenu au dernier moment, voire en plein speech, comme ça m’est déjà arrivé », se souvient-il. Quant à savoir s’il sera capable de garder sa voix jusqu’à la fin du festival, Thibaut Morel est confiant : « je m’hydrate bien », assure-t-il avec un grand sourire. /tna