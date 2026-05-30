Il donne de la voix pour le Dritchino

Le Dritchino a repris ses droits sur les hauteurs de Courgenay. Le festival de musique vit sa 4e édition depuis vendredi soir. Ofenbach, Skip the Use et Magic System ont ouvert les feux. Mais avant que les premières notes de musique ne fassent vibrer les festivaliers, c’est la voix de Thibaut Morel qui accueille le public, avec sa manière bien à lui de scander le nom du festival. L’Ajoulot est le speaker officiel de la manifestation depuis sa toute première édition. Son boulot, c’est de mettre l’ambiance et de présenter les artistes, juste avant qu’ils ne montent sur scène. Et Thibaud Morel prend son job particulièrement à cœur : « J’essaie toujours de raconter une histoire avec les titres des artistes, explique l’Ajoulot. Certains ont aussi parfois des demandes spécifiques, c’est notamment pour cela que je travaille avec des fiches. »
Thibaut Morel : « J'essaie de créer une histoire avec les titres des artistes. »
La même énergie à chaque concert
Cette année, Thibaut Morel ne s’occupe que de la grande scène. Si les groupes s’enchaînent, avec parfois des changements radicaux de styles entre deux performances, le speaker du Dritchino ne change pas nécessairement son approche. « Il n’y a pas forcément de technique, même si on voit que les premières rangées changent d’un concert à l’autre. Mais l’énergie est la même. Mon objectif est de mettre le feu à la foule », explique Thibaut Morel. Lorsqu’il arrive sur le site du festival, le speaker se dirige assez rapidement vers l’ingénieur principal pour prendre connaissance des besoins des artistes. « Certains préfèrent que je ne les annonce pas, parce qu’ils ont prévu leur show autrement. Ça ne me pose aucun problème. Je préfère cela plutôt qu’être prévenu au dernier moment, voire en plein speech, comme ça m’est déjà arrivé », se souvient-il. Quant à savoir s’il sera capable de garder sa voix jusqu’à la fin du festival, Thibaut Morel est confiant : « je m’hydrate bien », assure-t-il avec un grand sourire. /tna