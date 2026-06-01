Plus de 17'000 appels en 2025 pour La Main Tendue Nord-Ouest

À noter que la Main Tendue Nord-Ouest lance régulièrement des appels aux bénévoles. La campagne de formation 2025-2026 a d’ailleurs permis de recruter huit nouveaux membres actifs.

Pour rappel, si vous en ressentez le besoin, le numéro 143 vous offre une écoute attentive, en toute anonymité et sans jugement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. /ehe