Plus de 17'000 appels en 2025 pour La Main Tendue Nord-Ouest

La trentaine de bénévoles de la Main Tendue Nord-Ouest a traité plus de 17'000 appels en 2025. Un chiffre stable par rapport à 2024, selon l’organisation. Le 143 est utilisé par ses bénéficiaires pour parler de souffrance psychique, de solitude et de difficultés liées à la gestion du quotidien.
Un tournant stratégique
L’année passée était aussi caractérisée par la reprise, en novembre, de la ligne nationale contre les violences, notamment domestiques. La Main Tendue Nord-Ouest assure désormais la permanence de ce service la nuit, les week-ends et les jours fériés. « C’est un tournant stratégique rempli de sens », indique son directeur, Christophe Amstutz.
Christophe Amstutz : « Pour nous c'est important de pouvoir valider la souffrance de toutes ces personnes. »
La campagne de formation 2025-2026 de la Main Tendue Nord-Ouest a d’ailleurs permis de recruter 8 nouveaux bénévoles. Ils viennent renforcer la trentaine de personnes déjà actives.
Une nouvelle arrivée
Autre changement notable, le président Charles Juillard a passé le relais en mai à l’ancien maire de Bienne, Erich Fehr. Le directeur de la Main Tendue Nord-Ouest espère que cette nouvelle arrivée amènera une continuité au 143, sans changer sa mission pour autant.
« Erich Fehr nous amène une autre personnalité, des autres compétences. »
À noter que la Main Tendue Nord-Ouest lance régulièrement des appels aux bénévoles. La campagne de formation 2025-2026 a d’ailleurs permis de recruter huit nouveaux membres actifs.
Pour rappel, si vous en ressentez le besoin, le numéro 143 vous offre une écoute attentive, en toute anonymité et sans jugement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. /ehe