Jérémy Hunt et Alizée Caroli remportent la Course des Franches

Si le parcours de la Course des Franches a innové cette année, d’autres habitudes ne changent pas. Comme celle de voir Jérémy Hunt aux avant-postes. L’Ajoulot déjà tenant du titre a remporté vendredi soir au Noirmont la course de 10,3 km pour 275 mètres de dénivelé positif en bouclant le tracé en 37 minutes et 34 secondes. Il a devancé Guillaume Paroz de Courfaivre de 1’08’’ et le régional de l’étape Antonin Queloz du Noirmont de 1’23’’. Chez les dames, c’est Alizée Caroli, très en vue ce printemps, qui s’est imposée en 46’46’’. L’athlète de Malleray-Bévilard a terminé avec 38’’ d’avance sur Marine Schaller de Bassecourt et 49’’ sur Lova Corta de Courgenay. Cette cuvée 2026 aura réuni plus de 500 participants. /jpi