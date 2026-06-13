Jérémy Hunt et Alizée Caroli remportent la Course des Franches

L’Ajoulot et l’athlète de Malleray-Bévilard ont dompté vendredi le nouveau parcours de la Course ...
Jérémy Hunt et Alizée Caroli remportent la Course des Franches

L’Ajoulot et l’athlète de Malleray-Bévilard ont dompté vendredi le nouveau parcours de la Course des Franches au Noirmont.

Jérémy Hunt et Alizée Caroli, ici lors de leur victoire au Tour de R'Beutz fin mai, ont récidivé sur la Course des Franches. Jérémy Hunt et Alizée Caroli, ici lors de leur victoire au Tour de R'Beutz fin mai, ont récidivé sur la Course des Franches.

Si le parcours de la Course des Franches a innové cette année, d’autres habitudes ne changent pas. Comme celle de voir Jérémy Hunt aux avant-postes. L’Ajoulot déjà tenant du titre a remporté vendredi soir au Noirmont la course de 10,3 km pour 275 mètres de dénivelé positif en bouclant le tracé en 37 minutes et 34 secondes. Il a devancé Guillaume Paroz de Courfaivre de 1’08’’ et le régional de l’étape Antonin Queloz du Noirmont de 1’23’’. Chez les dames, c’est Alizée Caroli, très en vue ce printemps, qui s’est imposée en 46’46’’. L’athlète de Malleray-Bévilard a terminé avec 38’’ d’avance sur Marine Schaller de Bassecourt et 49’’ sur Lova Corta de Courgenay. Cette cuvée 2026 aura réuni plus de 500 participants. /jpi


 

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