Sofia Chételat vice-championne de Suisse de 3000m steeple !

La jeune athlète de la FSG Alle a terminé vendredi soir 2e des Championnats de Suisse de 3000m ...
Sofia Chételat vice-championne de Suisse de 3000m steeple !

La jeune athlète de la FSG Alle a terminé vendredi soir 2e des Championnats de Suisse de 3000m steeple à Uster.

Sofia Chételat, ici lors des Courses du Mont-Terrible, est désormais vice-championne de Suisse du 3000m steeple. (Photo d'archives : Cédric Prudat) Sofia Chételat, ici lors des Courses du Mont-Terrible, est désormais vice-championne de Suisse du 3000m steeple. (Photo d'archives : Cédric Prudat)

À 21 ans, Sofia Chételat a décroché vendredi soir la médaille d’argent aux Championnats de Suisse de 3000m steeple à Uster, dans le canton de Zurich. L’athlète de la FSG Alle, revenue pour l’occasion de Dublin où elle est en séjour linguistique pour plusieurs mois, a pris la deuxième place chez les élites en 10’32’’76, à 12 secondes de son record personnel établi en juillet 2025 à Décines en région lyonnaise. Sofia Chételat a été battue par Shirley Lang (23 ans) du LC Therwil, intouchable avec un chrono en 9’56’’66 qui constitue son nouveau record personnel. /jpi


 

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