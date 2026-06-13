Sofia Chételat vice-championne de Suisse de 3000m steeple !

À 21 ans, Sofia Chételat a décroché vendredi soir la médaille d’argent aux Championnats de Suisse de 3000m steeple à Uster, dans le canton de Zurich. L’athlète de la FSG Alle, revenue pour l’occasion de Dublin où elle est en séjour linguistique pour plusieurs mois, a pris la deuxième place chez les élites en 10’32’’76, à 12 secondes de son record personnel établi en juillet 2025 à Décines en région lyonnaise. Sofia Chételat a été battue par Shirley Lang (23 ans) du LC Therwil, intouchable avec un chrono en 9’56’’66 qui constitue son nouveau record personnel. /jpi