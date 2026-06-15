Les notes de Clarinettissimo résonneront aux Eurochestries

De la clarinette dans la capitale jurassienne, avant de s’exporter en France. Clarinettissimo donnera un concert-présentation du projet Eurochestries le vendredi 19 juin à 20h à l’Ecole Jurassienne et Conservatoire de Musique (EJCM) à Delémont. Fondé en 2024, le trio est composé de Milo Voisard, Mattia Giroud et Damian Russell. Il a remporté cette année le titre de champion jurassien au concours jurassien pour solistes et ensembles, ainsi que le 2e prix au concours Bellan Junior à Paris. Les clarinettistes delémontains, tous élèves dans la classe de Simon Stettler à l’EJCM, font partie de plusieurs sociétés.

Clarinettissimo a été sélectionné pour participer au festival international de jeunes des Eurochestries qui se tiendra cet été du 30 juillet au 12 août en Charente-Maritime. « Cette expérience représente une opportunité exceptionnelle de perfectionner leur pratique auprès de maîtres internationaux et de porter les couleurs de la musique jurassienne au-delà des frontières », relève le communiqué transmis lundi. La 37e édition des Eurochestries proposera 65 concerts. Quelque 350 musiciens de jeunes de 15 à 25 ans y prendront part. Neuf pays sont représentés. Expositions, conférences, rencontres et masterclass sont aussi au programme. /comm-ech