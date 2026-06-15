Les notes de Clarinettissimo résonneront aux Eurochestries

Clarinettissimo se produira au festival international des Eurochestries qui se tiendra du 30 ...
Les notes de Clarinettissimo résonneront aux Eurochestries

Le trio de clarinettistes de Delémont se produira au festival international en Charente-Maritime du 30 juillet au 12 août. Un concert de présentation est prévu ce vendredi à l’EJCM.

Mattia Giroud, Damian Russell et Milo Voisard ont hâte de jouer au festival des Eurochestries cet été. (Photo : Clarinettissimo) Mattia Giroud, Damian Russell et Milo Voisard ont hâte de jouer au festival des Eurochestries cet été. (Photo : Clarinettissimo)

De la clarinette dans la capitale jurassienne, avant de s’exporter en France. Clarinettissimo donnera un concert-présentation du projet Eurochestries le vendredi 19 juin à 20h à l’Ecole Jurassienne et Conservatoire de Musique (EJCM) à Delémont. Fondé en 2024, le trio est composé de Milo Voisard, Mattia Giroud et Damian Russell. Il a remporté cette année le titre de champion jurassien au concours jurassien pour solistes et ensembles, ainsi que le 2e prix au concours Bellan Junior à Paris. Les clarinettistes delémontains, tous élèves dans la classe de Simon Stettler à l’EJCM, font partie de plusieurs sociétés.

Clarinettissimo a été sélectionné pour participer au festival international de jeunes des Eurochestries qui se tiendra cet été du 30 juillet au 12 août en Charente-Maritime. « Cette expérience représente une opportunité exceptionnelle de perfectionner leur pratique auprès de maîtres internationaux et de porter les couleurs de la musique jurassienne au-delà des frontières », relève le communiqué transmis lundi. La 37e édition des Eurochestries proposera 65 concerts. Quelque 350 musiciens de jeunes de 15 à 25 ans y prendront part. Neuf pays sont représentés. Expositions, conférences, rencontres et masterclass sont aussi au programme. /comm-ech


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