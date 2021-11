Le Conseil fédéral tente de relancer la vaccination en berne

Tournée de stars

Du 8 au 14 novembre, dans tous les cantons, des événements auront lieu : une nuit de la vaccination ou des interventions en ligne en direct avec des expertes et des experts, par exemple. Le but est de livrer des informations factuelles en plusieurs langues sur le vaccin, son efficacité, sa sécurité et les effets secondaires, sur les risques médicaux lors d'une infection au virus ou sur les possibilités de se faire vacciner.

Dès le 7 novembre, plus de 80 personnalités du sport, de la culture, de l'économie et de la politique feront la promotion de la vaccination. La tournée « Back on Tour », avec notamment Stress, Sophie Hunger et Stefanie Heinzmann, passera par Thoune, Lausanne, Sion, St-Gall et Lucerne. Il sera possible de se faire vacciner sur place.

Le nombre de spectateurs sera limité à 500. Comme les concerts auront lieu en extérieur, le certificat Covid ne sera pas obligatoire. Les tickets gratuits sont à disposition dès maintenant sur le site de la semaine de vaccination. L'événement musical sera lancé en présence du président de la Confédération Guy Parmelin le 8 novembre sur la Place fédérale à Berne. /ATS-gtr