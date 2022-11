Simonetta Sommaruga quitte le Conseil fédéral

Simonetta Sommaruga quittera le Conseil fédéral fin décembre. « Cette décision est abrupte et arrive plus tôt que prévu », a expliqué mercredi en début d'après-midi Simonetta Sommaruga sur sa démission surprise. Son choix est lié à la santé de son mari, hospitalisé la semaine dernière. « Un choc », qui ne lui permet pas de continuer comme avant. « J'ai informé mes collègues au Conseil fédéral ce matin de ma décision. Mon mari se remet d'une attaque cérébrale ». Mais cet événement représente une coupure. La fonction de conseillère fédérale réclame une disponibilité de tous les instants. Il ne sera pas possible de revenir comme avant. « Ces 12 dernières années, j'ai servi dans ce poste avec passion, jusqu'au

La démission de Simonetta Sommaruga intervient un mois après celle de l'UDC Ueli Maurer. La Bernoise de 62 ans est entrée au Conseil fédéral en 2010, à la suite du Zurichois Moritz Leuenberger. Elle a d'abord pris les rênes du Département fédéral de justice et police, qu'elle a conduit jusqu'à fin 2018. Sa principale réalisation est la grande réforme de l'asile, acceptée par le peuple en 2016.Elle a ensuite repris le grand département qu'elle convoitait, celui de l'énergie, de l'environnement et des transports. Son ambitieuse réforme de la loi sur le CO2 a été toutefois refusée par le peuple en 2021. Elle a remis l'ouvrage sur le métier avec une réforme de la loi sur les énergies renouvelables. La guerre en Ukraine et la crise énergétique qui se profilent ont marqué la fin de son mandat.