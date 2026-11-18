La présidence du groupe UDC propose un ticket à deux candidats pour succéder au conseiller fédéral Guy Parmelin. Le parti doit dévoiler le nom de ses deux candidats vendredi.

La présidence du groupe suit ainsi la recommandation de la commission de sélection, indique le parti dans un communiqué mercredi. Elle estime que les huit candidats sont éligibles. "Ils ont tous un parcours professionnel et politique remarquable ainsi qu'une expérience en matière de direction."

Huit personnes se sont portées candidates. Le Zougois Thomas Aeschi est presque sûr de figurer sur le ticket, selon la presse. Les chances de la Genevoise Céline Amaudruz, seule femme candidate à la candidature, seraient plus minces. Parmi les autres candidats, on trouve le Jurassien bernois Pierre Alain Schnegg et le Tessinois Marco Chiesa. Deux Valaisans alémaniques, un Soleurois et un Argovien sont aussi candidats. Le Parlement élit le successeur du Vaudois le 9 décembre.

/ATS