Le Service archéologique du canton de Berne a découvert au col du Lötschen, à plus de 2600 mètres d'altitude, un collier en bronze vieux de 4000 ans. Ce bijou datant de l’âge du bronze ancien a probablement été déposé à cet endroit en guise d’offrande.

Les scientifiques prospectent régulièrement les sites archéologiques alpins pour voir si de nouveaux artefacts des époques préhistoriques ont refait surface. C’est lors d'une de ces inspections en octobre qu’a été trouvé cet objet métallique.

Caractérisé par des extrémités enroulées, ce fin torque présente un diamètre d’environ 13 centimètres. Son état de conservation est remarquable malgré les millénaires passés au col, relève mercredi la Direction bernoise de l'instruction publique et de la culture.

Le bijou découvert au col du Lötschen illustre la mobilité des sociétés préhistoriques et montre aussi que les cols alpins ont été empruntés depuis des millénaires. Pour les archéologues, il y a tout lieu de penser que le torque a été déposé là en offrande à une divinité pour demander protection durant un voyage.

Le col du Lötschen, situé à la frontière entre l’Oberland bernois et le Valais, est un lieu de découvertes archéologiques. En raison de la fonte des glaces liée au réchauffement climatique, des objets historiques y font de plus en plus souvent surface depuis 2011.

/ATS