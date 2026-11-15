Saisie de stupéfiants et d'armes à Zurich et à Dübendorf (ZH)

La police a arrêté deux trafiquants de drogue présumés à Zurich et à Dübendorf. Lors de cette ...
Saisie de stupéfiants et d'armes à Zurich et à Dübendorf (ZH)

La police a arrêté deux trafiquants de drogue présumés à Zurich et à Dübendorf.

Photo: Keystone/CLAUDIO THOMA Photo: Keystone/CLAUDIO THOMA

La police a arrêté deux trafiquants de drogue présumés à Zurich et à Dübendorf. Lors de cette opération, les forces de l'ordre ont saisi une douzaine de kilos de stupéfiants, plusieurs armes et de l'argent liquide, a annoncé dimanche la police cantonale.

Jeudi soir, les enquêteurs ont contrôlé une voiture à Zurich-Leimbach et ont découvert une importante quantité de cocaïne. Le conducteur, un Allemand de 34 ans, a été arrêté.

La police a ensuite perquisitionné l'appartement de l'homme à Dübendorf. Elle y a saisi près de neuf kilogrammes de cocaïne, un peu plus de deux kilogrammes de haschisch et près d’un kilogramme de 2C-B, ainsi que de petites quantités d’autres stupéfiants.

Les agents ont également trouvé environ 60'000 francs en espèces, une arme à feu automatique, un pistolet d'alarme et un pistolet à air comprimé. La colocataire du suspect, âgée de 44 ans, également de nationalité allemande, a aussi été arrêtée.

Les deux personnes sont soupçonnées de trafic de drogue. Tous deux ont été remis au ministère public de Zurich.

/ATS


 

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