UDC Vaud: s'il est condamné, Michaël Buffat devra démissionner

L'UDC Vaud a clarifié sa position vendredi dans l'affaire Michaël Buffat. Si le conseiller national devait être condamné par la justice pour violences conjugales envers son ex-compagne, elle attend de lui sa démission du parti et de ses mandats politiques.

Mercredi, son président Sylvain Freymond n'avait pas appelé explicitement à la démission en cas de condamnation. "La question ne se pose pas aujourd'hui, même si on ne peut pas l'exclure selon l'issue de la procédure", avait-il répondu à Keystone-ATS.

La direction de la section vaudoise de l'UDC s'est réunie jeudi en fin de journée "pour auditionner Michaël Buffat et déterminer la suite à donner aux révélations", écrit-elle dans un communiqué. Tout en ayant "pleine confiance" en la justice vaudoise, l'UDC Vaud dit avoir informé Michaël Buffat de la décision suivante: "en cas de condamnation, sa démission du parti et de ses mandats politiques est attendue". A la connaissance de l'UDC Vaud, le verdict est prévu pour le 30 novembre.

Michaël Buffat devra répondre le 23 novembre devant le Tribunal correctionnel d'Yverdon de lésions corporelles simples, contrainte, menaces et séquestration. Son ex-compagne est aussi accusée, notamment de lésions corporelles. Tous deux sont présumés innocents. Dans l'immédiat, M. Buffat s'est spontanément mis en retrait de la direction de l'UDC vaudoise.

Aucune complaisance possible

"En tant que président de l'UDC Vaud, je tiens à être extrêmement clair. Notre parti ne tolère aucune forme de violence conjugale. La violence, qu'elle soit physique ou psychologique, n'a pas sa place dans notre société", a affirmé Sylvain Freymond, cité dans le communiqué, pour commenter la mise en accusation de Michaël Buffat par le Ministère public.

"Lors de la séance extraordinaire de la direction du parti, M. Buffat a été entendu et a donné sa version des faits. Les membres de la direction ont pu lui poser leurs questions afin de se forger leur conviction quant à la suite à donner. Il a été rappelé que sur une situation aussi grave, il ne peut y avoir ni complaisance, ni traitement de faveur", peut-on lire encore dans le communiqué.

L'UDC Vaud et ses membres ne commenteront pas davantage cette affaire jusqu'à son verdict, est-il aussi souligné.

Lésions physiques et psychiques

L'acte d'accusation du Ministère public décrit une liaison conflictuelle durant plusieurs années. Les deux prévenus se sont mariés en octobre 2015, juste avant l'élection de Michaël Buffat au Conseil national. Leur relation a été entrecoupée de séparations, jusqu'à une séparation définitive début 2024. Une procédure de divorce est en cours.

Selon le Parquet, M. Buffat aurait "créé et maintenu une emprise" sur son épouse durant toutes ces années, "en la dénigrant, l'humiliant, la menaçant et l'effrayant fortement, en la harcelant, la contrôlant, la manipulant et la violentant - tant physiquement que psychologiquement".

Etabli par le procureur général vaudois Eric Kaltenrieder, l'acte d'accusation évoque "le contrôle obsessionnel" de l'élu UDC, une "personnalité jalouse, possessive et colérique". Sur plusieurs pages, le procureur liste les faits reprochés à Michaël Buffat, les insultes, menaces, coups et harcèlements divers. Le prévenu aurait soumis son épouse "à ses volontés durant de longues années", lui causant ainsi, "en sus de lésions physiques, une atteinte à sa santé psychique".

/ATS