L'USS veut un salaire minimum après l'apprentissage

Toute personne ayant achevé un apprentissage en Suisse devrait percevoir un salaire minimum ...
L'USS veut un salaire minimum après l'apprentissage

L'USS va lancer une initiative qui demandera un salaire minimum de 5000 francs pour les personnes ayant achevé un apprentissage.

Photo: Keystone/SALVATORE DI NOLFI Photo: Keystone/SALVATORE DI NOLFI

Toute personne ayant achevé un apprentissage en Suisse devrait percevoir un salaire minimum de 5000 francs pour un emploi à plein temps. C'est l'objectif d'une initiative populaire que l'Union syndicale suisse (USS) entend lancer.

Vendredi, lors d'un congrès à Berne, les délégués de l'USS ont approuvé le projet d'initiative à une large majorité. Ils ont chargé la direction de l'USS d'en poursuivre l'élaboration, a annoncé le syndicat vendredi.

Pour l'USS, toute personne ayant terminé un apprentissage doit pouvoir vivre de son salaire. Or près de trois personnes actives sur dix, titulaires d'un diplôme d'apprentissage, gagnent aujourd'hui moins de 5000 francs par mois.

Les femmes sont particulièrement touchées. Le projet d’initiative prévoit également que les apprentis bénéficient de huit semaines de vacances par année. Ils auront ainsi suffisamment de temps pour se reposer malgré les exigences de leur formation en entreprise et à l’école professionnelle.

/ATS


 

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