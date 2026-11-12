Une semaine pour soigner son doudou au CHUV

L'Hôpital des nounours a rouvert ses portes cette semaine au CHUV à Lausanne. Plus de 1500 enfants de 4 à 10 ans sont attendus jusqu'à dimanche pour soigner leur doudou et se familiariser avec le milieu hospitalier.

De la marmotte à la queue cassée au lapin souffrant d'une otite, en passant par le dragon victime d'une indigestion, les peluches malades ou blessées ont défilé jeudi au CHUV. La journée, comme les autres de la semaine, est consacrée aux écoles et fondations dédiées à l'enfance. Ce week-end, cela sera au tour du grand public.

L'événement existe depuis 2010 et le succès ne se dément pas. "Comme chaque année, c'est la ruée. Il n'y a déjà plus de places disponibles pour ce week-end", relèvent Camille Levrat et Mirko Gribi, membres du comité organisateur, interrogés par Keystone-ATS.

Au fil des années, l'objectif n'a pas changé: "dédramatiser un univers médical qui peut parfois sembler hostile. Et pourquoi pas aussi susciter des vocations", expliquent les deux étudiants.

Dès leur arrivée, les enfants et leur doudou sont embarqués dans un parcours qui va de la salle d'attente à la pharmacie. Dans cette véritable clinique miniature, ils passent successivement par différents postes, où leur peluche est tantôt auscultée, radiographiée, anesthésiée, opérée ou encore plâtrée. Ils effectuent eux-mêmes les traitements, guidés par des étudiants en médecine et soins infirmiers.

Battements de coeur

Baptisés "nounoursologues" pour l'occasion, ces futurs soignants sont environ 170 à s'être portés volontaires cette année. L'expérience leur permet de développer une écoute et une pédagogie au contact des enfants. "C'est un défi de trouver les bons mots, d'expliquer les soins et les gestes médicaux", reconnaissent Camille Levrat et Mirko Gribi.

Ils remarquent que les enfants sont parfois impressionnés, par les blouses blanches ou certains instruments, mais qu'ils finissent par s'amuser au contact des "nounoursologues."

Ceux-ci usent aussi de différents stratagèmes pour ravir leur jeune public. Comme en ajoutant des photos d'aliments, pizza ou bonbons, sur la radio de l'estomac d'un doudou. Ou en tapotant discrètement sur un stéthoscope pour imiter le battement de coeur d'une peluche. "Ils sont nombreux à y croire et à ressortir émerveillés", racontent les deux responsables.

La tradition de l'Hôpital des nounours existe aussi dans plusieurs autres hôpitaux du pays. Au CHUV, il est organisé par les étudiants en médecine de l'Université de Lausanne, ainsi que par celles et ceux en soins de la Source et de l'Haute école de santé Vaud (HESAV), avec le soutien du Département femme-mère-enfant du CHUV.

/ATS