Nouveaux tarifs ambulatoires dès le 1er janvier 2027

Les nouveaux systèmes tarifaires ambulatoires, Tardoc et forfaits, ont été revus pour le début ...
Nouveaux tarifs ambulatoires dès le 1er janvier 2027

Après plus de vingt ans d'existence, le tarif médical Tarmed a été remplacé par le Tardoc et des forfaits ambulatoires. Le Tarmed, introduit en 2004, n'avait jamais été entièrement révisé.

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les nouveaux systèmes tarifaires ambulatoires, Tardoc et forfaits, ont été revus pour le début de l'année à venir. Les structures tarifaires seront adaptées dans plusieurs domaines. Le Conseil fédéral en a pris connaissance mercredi et demande des améliorations.

En vigueur depuis le 1er janvier 2026, le système global doit être examiné chaque année par les partenaires tarifaires FMH, H+ et prio.swiss. L’Organisation tarifs médicaux ambulatoires (OTMA) a révisé plusieurs domaines identifiés comme étant prioritaires et plus de 500 demandes d’adaptation.

Les adaptations des forfaits ambulatoires concernent principalement les prestations de pathologie, la chirurgie de la main, la chirurgie maxillo-faciale et la chirurgie pédiatrique. Pour TARDOC, les principaux changements concernent surtout la pédiatrie et les prestations des services des urgences de l’hôpital, précise le gouvernement dans un communiqué.

Le Conseil fédéral a refusé certaines modifications. Des corrections rapides et efficaces dans trois domaines sont attendues.

/ATS


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