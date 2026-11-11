Pas de levée d'immunité pour le procureur général fribourgeois

Les députés fribourgeois ont refusé mercredi de lever l'immunité du procureur général Raphaël ...
Pas de levée d'immunité pour le procureur général fribourgeois

"A considérer que le procureur général Raphaël Bourquin ait violé son secret de fonction, l’examen des faits conduit à admettre que ladite violation ne pourrait pas être qualifiée de grave", estime la Commission de justice du Grand Conseil fribourgeois.

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Les députés fribourgeois ont refusé mercredi de lever l'immunité du procureur général Raphaël Bourquin, en l'absence des conditions requises. Le magistrat était visé par deux plaintes émanant de l'ex-patron de S3 Pascal Jaussi que le magistrat a fait condamner en juin.

La demande a été rejetée par 96 voix contre 3, à bulletins secrets, sans débat. Une majorité de 56 voix aurait été requise pour une levée. Tant le Conseil de la magistrature que la Commission de justice du Grand Conseil, à l'unanimité de ses membres, ont préavisé négativement la demande.

Les deux instances estiment que la gravité "toute relative" des accusations portées contre le procureur général ne justifie pas de lever une immunité qui doit rester la règle. Raphaël Bourquin reste "présumé innocent" jusqu’à preuve du contraire, est-il mentionné.

Les députés devaient se prononcer sur la levée d’immunité, parce que le Tribunal fédéral avait déclaré irrecevable le 16 juin le recours du magistrat contre un arrêt du Tribunal cantonal ordonnant l’ouverture d’une instruction pénale contre lui.

/ATS


 

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