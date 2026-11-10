Centre fédéral d'asile à Zurich: feu peut-être d'origine criminelle

L'incendie qui a endommagé, lundi soir, le centre fédéral pour requérants d'asile à Zurich pourrait être d'origine criminelle. La police n'exclut pas, du moins, cette piste. Elle a arrêté deux personnes.

Le feu avait pris vers 16h30 dans un dortoir, entraînant l'évacuation de l'ensemble du bâtiment situé dans l'ouest de la ville. Les pompiers ont pu rapidement maîtriser le feu, mais les travaux d'extinction complète et de désenfumage ont duré quasiment jusqu'à minuit, écrit la police municipale mardi.

Quatre personnes ont été hospitalisées. Elles présentaient des symptômes d'intoxication des voies respiratoires. Il s'agit d'un pensionnaire et de trois collaborateurs du centre. La police a interpellé le requérant d'asile hospitalisé, un Algérien de 24 ans, ainsi qu'un Tunisien de 22 ans. Elle n'exclut pas que le feu ait pu être bouté intentionnellement. L'enquête est en cours.

Une partie des personnes hébergées dans le centre a pu y retourner entretemps. Environ 160 personnes ont dû, en revanche, être placées ailleurs.

/ATS