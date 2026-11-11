Ex-compagne brûlée vive à Neuchâtel: procès en appel

Les auteurs de la tentative de féminicide, où une femme a été brûlée vive en octobre 2022 à ...
Ex-compagne brûlée vive à Neuchâtel: procès en appel

Le procès en appel devant la Cour pénale cantonale se tient au Château de Neuchâtel.

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les auteurs de la tentative de féminicide, où une femme a été brûlée vive en octobre 2022 à Areuse (NE), sont jugés mercredi et jeudi par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. Le commanditaire continue à nier les faits.

"Je n'ai ni prémédité, ni organisé une tentative d'assassinat", a déclaré le principal accusé. Ce dernier a expliqué qu'il condamne les "agissements" que la victime a dû subir.

Le quinquagénaire portugais a chargé les co-auteurs, qui seraient responsables de cet acte. "Je n'étais pas au courant. J'étais au travail".

Les accusés ont été condamnés en juin 2025 à 17 et 14 ans de prison pour tentative d'assassinat et à une expulsion de dix ans du territoire suisse. La peine totale du commanditaire s'était élevée à 18 ans avec les malversations financières. Le 3e protagoniste, qui a fui au Portugal, a été jugé là-bas.

/ATS


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