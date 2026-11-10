Les députés fribourgeois acceptent le budget 2027 de l'Etat

Les députés fribourgeois ont voté mardi le budget 2027 de l'Etat, malgré des critiques de la droite et de la gauche. La copie prévoit un bénéfice de 222'493 francs, respectant le principe constitutionnel de l'équilibre, via un prélèvement "substantiel" sur la fortune.

Le décret a été accepté par 85 voix contre 4 et 1 abstention. Le Conseil d'Etat, par le biais de son grand argentier Jean-Pierre Siggen, a dit avoir priorisé les prestations et réévalué des recettes fiscales. L'équilibre a été atteint à la faveur d'un prélèvement de 90 millions dans la provision BNS.

Malgré le rejet, le 26 avril, en votation populaire, de la loi sur l’assainissement des finances de l’Etat (LAFE), l'exécutif a maintenu le coefficient d’impôts à 96%. En raison de la pression sur les dépenses de subventionnement, liée notamment au refus de la LAFE, le budget dépasse la limite légale en la matière.

Charges et revenus sont en hausse de 1,8%, à 4,65 milliards. Les recettes fiscales atteignent 1,73 milliard (+5,2%). Elles intègrent la compensation de la progression à froid.

/ATS