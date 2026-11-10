Les députés fribourgeois acceptent le budget 2027 de l'Etat

Les députés fribourgeois ont voté mardi le budget 2027 de l'Etat, malgré des critiques de la ...
Les députés fribourgeois acceptent le budget 2027 de l'Etat

Le budget 2027 de l'Etat de Fribourg, avec son petit bénéfice, a été rondement traité mardi par le Grand Conseil en un après-midi.

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les députés fribourgeois ont voté mardi le budget 2027 de l'Etat, malgré des critiques de la droite et de la gauche. La copie prévoit un bénéfice de 222'493 francs, respectant le principe constitutionnel de l'équilibre, via un prélèvement "substantiel" sur la fortune.

Le décret a été accepté par 85 voix contre 4 et 1 abstention. Le Conseil d'Etat, par le biais de son grand argentier Jean-Pierre Siggen, a dit avoir priorisé les prestations et réévalué des recettes fiscales. L'équilibre a été atteint à la faveur d'un prélèvement de 90 millions dans la provision BNS.

Malgré le rejet, le 26 avril, en votation populaire, de la loi sur l’assainissement des finances de l’Etat (LAFE), l'exécutif a maintenu le coefficient d’impôts à 96%. En raison de la pression sur les dépenses de subventionnement, liée notamment au refus de la LAFE, le budget dépasse la limite légale en la matière.

Charges et revenus sont en hausse de 1,8%, à 4,65 milliards. Les recettes fiscales atteignent 1,73 milliard (+5,2%). Elles intègrent la compensation de la progression à froid.

/ATS


 

Actualités suivantes

Les 45 heures pour les infirmiers encore dans la course

Les 45 heures pour les infirmiers encore dans la course

Suisse    Actualisé le 10.11.2026 - 16:46

Six ans de prison pour un membre présumé de la mafia

Six ans de prison pour un membre présumé de la mafia

Suisse    Actualisé le 10.11.2026 - 15:57

Centre fédéral d'asile à Zurich: feu peut-être d'origine criminelle

Centre fédéral d'asile à Zurich: feu peut-être d'origine criminelle

Suisse    Actualisé le 10.11.2026 - 15:28

Les victimes d'abus veulent avoir leur mot à dire

Les victimes d'abus veulent avoir leur mot à dire

Suisse    Actualisé le 10.11.2026 - 14:06

Articles les plus lus

Les victimes d'abus veulent avoir leur mot à dire

Les victimes d'abus veulent avoir leur mot à dire

Suisse    Actualisé le 10.11.2026 - 14:06

Conseil d'Etat vaudois: le PS et les Vert-e-s lancent leur campagne

Conseil d'Etat vaudois: le PS et les Vert-e-s lancent leur campagne

Suisse    Actualisé le 10.11.2026 - 14:10

Centre fédéral d'asile à Zurich: feu peut-être d'origine criminelle

Centre fédéral d'asile à Zurich: feu peut-être d'origine criminelle

Suisse    Actualisé le 10.11.2026 - 15:28

Six ans de prison pour un membre présumé de la mafia

Six ans de prison pour un membre présumé de la mafia

Suisse    Actualisé le 10.11.2026 - 15:57

Budget 2027 de l'Etat du Valais fragile selon le Parlement

Budget 2027 de l'Etat du Valais fragile selon le Parlement

Suisse    Actualisé le 10.11.2026 - 12:42

Les victimes d'abus veulent avoir leur mot à dire

Les victimes d'abus veulent avoir leur mot à dire

Suisse    Actualisé le 10.11.2026 - 14:06

Conseil d'Etat vaudois: le PS et les Vert-e-s lancent leur campagne

Conseil d'Etat vaudois: le PS et les Vert-e-s lancent leur campagne

Suisse    Actualisé le 10.11.2026 - 14:10

Centre fédéral d'asile à Zurich: feu peut-être d'origine criminelle

Centre fédéral d'asile à Zurich: feu peut-être d'origine criminelle

Suisse    Actualisé le 10.11.2026 - 15:28