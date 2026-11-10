Les 45 heures pour les infirmiers encore dans la course

Le passage de 50 à 45 heures de travail par semaine pour les infirmiers n'est pas mort. Alors que le National n'en veut pas, une commission recommande au Conseil des Etats de le soutenir.

La commission de la santé publique du Conseil des Etats a soutenu par 9 voix contre 3 ce point de la réforme des soins infirmiers. Cette mesure concerne dans les faits une minorité des infirmiers puisqu'elle touche les travailleurs à temps plein, qui sont rares dans le secteur, indique la commission mardi dans un communiqué.

Le National avait refusé en avril de baisser les heures hebdomadaires des infirmiers. Il craignait sinon des coûts supplémentaires s'élevant à plusieurs milliards et des milliers de postes supplémentaires.

La réforme sur les soins infirmiers doit améliorer les conditions de travail et ainsi freiner la pénurie dans le secteur. La commission l'a adoptée sans opposition au vote sur l'ensemble.

/ATS