Les Vert'libéraux vaudois plaident l'action politique sans clivages

Après la gauche mardi, c'est au tour des Vert'libéraux vaudois de lancer leur campagne pour les cantonales 2027. Ils ont plaidé mercredi pour des actions concrètes devant dépasser les clivages politiques, sur le pouvoir d'achat, le climat, la santé et le logement.

Emmené par sa candidate au Conseil d'Etat, Virginie Cavalli, le Parti vert'libéral (PVL) veut être "la force de proposition qui débloque les dossiers qui piétinent", ont dit ses responsables devant la presse à Lausanne. Sous le mot d'ordre "Agir maintenant!", il a présenté cinq des dix priorités du programme électoral: des finances saines, la santé, le logement, l'économie et l'adaptation au changement climatique.

"Pouvoir d'achat sous pression, baisse de qualité de vie, défiance envers la politique: cette campagne s'ouvre dans un contexte tendu. Alors que les blocs se polarisent et que les bonnes idées restent trop souvent lettre morte parce qu'elles viennent du camp d'en face, le PVL Vaud veut faire avancer des solutions concrètes et durables", a résumé son président Olivier Bolomey.

Le parti ambitionne de placer sa candidate au gouvernement et sinon surtout de gagner des sièges au Grand Conseil (actuellement 14 sièges), avec des représentants de l'ensemble des districts du canton. Les Vert'lib ont acté avec trois autres plus petits partis - Centre, Parti Evangélique et Libres - une alliance des Forces centristes pour cette campagne 2027. Il n'est d'ailleurs peut-être pas impossible qu'elles proposent un ticket commun pour le Conseil d'Etat, avec le candidat du Centre, Giancarlo Sergi, voire un ou une candidate des Libres, à désigner encore à la fin du mois.

Plus d'infirmières et de soins à domicile

La conseillère communale lausannoise Virginie Cavalli a présenté la thématique de la santé. Elle a mis l'accent sur la prévention, notamment de la santé mentale des jeunes et dans le domaine des addictions, ainsi que sur la médecine de proximité, incarnée par les pharmacies et les médecins de famille. Parmi les nouvelles idées, le parti veut tripler le nombre d'infirmières et d'infirmiers de pratique avancées dans le canton d'ici à 20230 et tripler aussi les soins à domicile.

Le climat est aussi un des thèmes emblématiques des Vert'lib. Il prône une stratégie cantonale de la gestion de l'eau et une accélération du développement des énergies renouvelables. "Stocker l'eau lorsqu'elle est abondante, la préserver lorsqu'elle se raréfie et mieux la répartir entre les différents besoins: voilà les défis auxquels notre canton doit répondre", a affirmé Jennifer Girod, vice-présidente du parti.

En matière de finances, la formation plaide pour des "finances saines et sans baisse des prestations". Elle compte se battre pour "une culture de l'efficience dans toute l'administration cantonale et une refonte des barèmes de la fiscalité "réellement favorables à la classe moyenne". L'amélioration du pouvoir d'achat reste une priorité absolue.

En conclusion, Virginie Cavalli a résumé l'état d'esprit de son parti par cette formule: "Les Vaudois attendent qu'on fasse avancer les projets plutôt que d'étouffer les problèmes". Elle a ajouté qu'elle croyait en "un Etat qui ne doit pas tout faire, mais qui ne doit abandonner personne en chemin".

/ATS