Le conseiller national UDC Michaël Buffat devant la justice

Le conseiller national vaudois Michaël Buffat comparaîtra le 23 novembre devant le Tribunal correctionnel d'Yverdon. L'élu UDC est accusé de violences conjugales envers son ex-compagne. Celle-ci sera aussi entendue comme prévenue.

Michaël Buffat devra répondre de lésions corporelles simples, contrainte, menaces et séquestration. Son ex-compagne est aussi accusée, notamment de lésions corporelles. Tous deux sont présumés innocents.

Les deux prévenus se sont mariés en octobre 2015, juste avant l'élection de Michaël Buffat au Conseil national. Leur relation a été entrecoupée de séparations, jusqu'à une séparation définitive début 2024. Une procédure de divorce est en cours.

L'acte d'accusation affirme que Michaël Buffat a "créé et maintenu une emprise" sur son épouse durant toutes ces années, "en la dénigrant, l'humiliant, la menaçant et l'effrayant fortement, en la harcelant, la contrôlant, la manipulant et la violentant - tant physiquement que psychologiquement."

Lésions physiques et psychiques

Etabli par le procureur général vaudois Eric Kaltenrieder, l'acte d'accusation évoque "le contrôle obsessionnel" de l'élu UDC, une "personnalité jalouse, possessive et colérique". Sur plusieurs pages, le procureur liste les faits reprochés à Michaël Buffat, les insultes, menaces, coups et harcèlements divers.

Le prévenu aurait soumis son épouse "à ses volontés durant de longues années", lui causant ainsi, "en sus de lésions physiques, une atteinte à sa santé psychique."

L'acte d'accusation mentionne que l'épouse de Michaël Buffat a fait appel au centre d'accueil Malley-Prairie, destiné aux femmes victimes de violences conjugales, où elle a été suivie régulièrement. Elle a ensuite entamé un traitement auprès d'une psychiatre pour "un trouble posttraumatique complexe." Elle a déposé une plainte pénale en août 2024.

Menace

De son côté, l'épouse est aussi accusée de comportements violents envers Michaël Buffat, survenus au cours de leurs disputes. Le procureur lui reproche aussi d'avoir contraint son mari à signer "dans l'urgence" une convention sur les effets du divorce et à lui verser 100'000 francs, sans quoi elle alerterait les médias sur les violences subies.

Cet épisode remonte à octobre 2023 alors que Michaël Buffat était en campagne pour les élections fédérales et que des suspicions de violences conjugales avaient été divulguées dans la presse via un article d'Heidi.news.

Contactés par Keystone-ATS, Michaël Buffat et son avocat n'avaient pas encore pris position, mercredi à la mi-journée, sur ces accusations.

Le procès se déroulera lundi 23 novembre à Yverdon au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il devrait durer une journée et demie.

/ATS