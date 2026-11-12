Le Valais veut mieux protéger les victimes de harcèlement scolaire

Le Parlement valaisan veut davantage lutter contre le harcèlement scolaire dans le canton. ...
Le Valais veut mieux protéger les victimes de harcèlement scolaire

Le Grand Conseil valaisan a soutenu deux postulats visant à davantage lutter contre le harcèlement scolaire.

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le Parlement valaisan veut davantage lutter contre le harcèlement scolaire dans le canton. Deux postulats interpartis ont été plébiscités en ce sens, jeudi matin, au Grand Conseil.

En 2024, le département de l'enseignement a créé un plan d'action cantonal. Problème: "certains cas ne peuvent se résoudre uniquement en milieu scolaire", constatent Raphaël Bornet (PLR), Sarah Constantin (PS), Kevin Pellouchoud (UDC) et Stéphane Haefliger (Le Centre).

Ces élus demandent la création d'une cellule interdisciplinaire (Police - Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte - Office de la protection de l'enfance - Education - Santé) pour les cas impliquant des mineurs.

Un postulat de Marie-Bertrande Duay (UDC) et de Paola Riva Gapany (PS) invite, lui, à unifier les bonnes pratiques actuelles dans les écoles valaisannes; à renforcer la formation spécifique des acteurs scolaires; à favoriser la libération de la parole et à traiter le harcèlement sous toutes ses formes.

/ATS


 
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