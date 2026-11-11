Donzallaz se retire, van de Graaf proposée à la réélection au TF

La juge Beatrice van de Graaf pourra être réélue au Tribunal fédéral. La commission judiciaire ...
Donzallaz se retire, van de Graaf proposée à la réélection au TF

Le Tribunal fédéral a tranché: la relation amoureuse entre les deux juges fédéraux est contraire à la loi.

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La juge Beatrice van de Graaf pourra être réélue au Tribunal fédéral. La commission judiciaire du Parlement a proposé sa candidature par 9 voix contre 7. Le juge Yves Donzallaz a retiré sa candidature, a annoncé mercredi soir Leo Müller (C/LU) devant les médias.

/ATS


 

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