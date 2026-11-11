Donzallaz se retire, van de Graaf proposée à la réélection au TF
La juge Beatrice van de Graaf pourra être réélue au Tribunal fédéral. La commission judiciaire ...
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