Vaste opération anti-drogues: 41 personnes arrêtées en Suisse

Le Ministère public de la Confédération et l’Office fédéral de la police ont mené une opération ...
Vaste opération anti-drogues: 41 personnes arrêtées en Suisse

Alerte Info.

Le Ministère public de la Confédération et l’Office fédéral de la police ont mené une opération anti-drogues de grande envergure, coordonnée au niveau international. Cinquante-cinq perquisitions ont été menées en Suisse et 41 personnes y ont été arrêtées.

/ATS


 

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