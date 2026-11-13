L'HFR poursuit ses efforts de redressement financier

Le budget 2027 de l'Hôpital fribourgeois (HFR) prévoit une perte de 10,3 millions de francs, un montant en nette baisse par rapport au budget 2026. Il s'inscrit dans la continuité des efforts de redressement financier de l'institution.

Lors de la présentation vendredi de son budget 2027, l'HFR explique qu'il veillera à ce que sa progression vers l'équilibre financier ne compromette pas sa mission de service public, la qualité des soins et sa capacité de transformation. C'est pour cette raison que des postes supplémentaires ont été accordés pour favoriser le développement des prestations ambulatoires.

Cette amélioration financière repose d’une part sur les projections d’activités effectuées au 30 juin et, d’autre part, sur la poursuite du suivi des charges de personnel et d’exploitation. Ce résultat prévisionnel est rendu possible grâce à une aide de l’Etat de 10 millions de francs en 2027.

Les revenus sont en hausse d’environ un million de francs, grâce à l’augmentation des tarifs de base respectifs, relève l'HFR.

/ATS