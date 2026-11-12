Des milliers d'enfants découvrent le monde du travail

Plus de 2400 entreprises et hautes écoles ont participé jeudi à la 26e édition de la journée Futur en tous genres. Des milliers de jeunes filles et garçons ont découvert différentes professions, notamment dans des domaines où leur genre est sous-représenté.

Au total, 12'311 places ont été proposées pour les ateliers organisés par 1755 entreprises et hautes écoles. Les filles et garçons ont pu découvrir toute la diversité du monde professionnel, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Cette année encore, plusieurs ateliers thématiques ont affiché complet dès les premières heures d'inscription.

De plus, 680 entreprises et hautes écoles ont invité les enfants de leurs collaboratrices et collaborateurs. L'inscription étant facultative, le nombre réel d'entreprises concernées est probablement plus élevé.

L'objectif de cette journée, organisée depuis 26 ans, est de faire découvrir à des milliers de jeunes des perspectives attrayantes et de les encourager à poursuivre leurs projets de vie de manière indépendante.

Aperçu du monde des médias

Parmi eux, une dizaine a découvert les coulisses de Keystone-ATS à Berne. Ils ont été initiés à l'univers des agences de presse et se sont familiarisés avec les professions des médias. Le programme comprenait notamment une initiation à l'éducation civique et une visite du centre de presse du Palais fédéral.

Futur en tous genres est un projet mis en oeuvre par les bureaux et les commissions de l'égalité ainsi que différents partenaires issus de 21 cantons, des villes de Berne, Lucerne et Zurich et de la Principauté du Liechtenstein. Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation et de nombreuses associations et organisations soutiennent l'événement.

La prochaine édition aura lieu le 11 novembre 2027.

/ATS