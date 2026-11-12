Guérie, la patiente atteinte d'Ebola a pu quitter les HUG

La patiente contaminée par le virus Ebola, qui avait été admise aux Hôpitaux universitaires ...
Guérie, la patiente atteinte d'Ebola a pu quitter les HUG

Depuis 2019, les HUG et l'Hôpital universitaire de Zurich sont les deux hôpitaux de référence en Suisse pour la prise en charge de maladies telles qu'Ebola. Ils disposent d'unités d'isolement adaptées et d'un personnel médical formé.

Photo: Keystone/SALVATORE DI NOLFI Photo: Keystone/SALVATORE DI NOLFI

La patiente contaminée par le virus Ebola, qui avait été admise aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), est guérie. Elle a pu quitter l'établissement mercredi après seize jours d'hospitalisation.

Cette Suissesse avait été rapatriée par la Rega après avoir été testée positive à Ebola le 20 octobre, au Nigeria. Annoncée jeudi par La Tribune de Genève, la sortie de l'hôpital de la patiente a été confirmée jeudi à Keystone-ATS par Benoît Carpentier, porte-parole des HUG. A son arrivée à Genève le 26 octobre, l'état de santé de la patiente était considéré comme stable.

/ATS


 

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