Guérie, la patiente atteinte d'Ebola a pu quitter les HUG

La patiente contaminée par le virus Ebola, qui avait été admise aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), est guérie. Elle a pu quitter l'établissement mercredi après seize jours d'hospitalisation.

Cette Suissesse avait été rapatriée par la Rega après avoir été testée positive à Ebola le 20 octobre, au Nigeria. Annoncée jeudi par La Tribune de Genève, la sortie de l'hôpital de la patiente a été confirmée jeudi à Keystone-ATS par Benoît Carpentier, porte-parole des HUG. A son arrivée à Genève le 26 octobre, l'état de santé de la patiente était considéré comme stable.

/ATS