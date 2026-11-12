Jean-Luc Addor quittera le Conseil national à la fin février 2027

Jean-Luc Addor n'ira pas au bout de son troisième mandat au Conseil national. Le Valaisan a annoncé jeudi soir son souhait de quitter la Chambre du peuple au 28 février 2027. Son successeur se nomme Cyrille Fauchère.

Ancien conseiller communal à Savièse (2009-2015), Jean-Luc Addor (62 ans) avait succédé à Oskar Freysinger à la Chambre du peuple en 2015. L'avocat avait ensuite été réélu tant en 2019 qu'en 2023.

"Le moment est venu de laisser la place à la relève et de donner un coup de pouce à mon successeur. J'ai pris cette décision dans l'intérêt du parti", a-t-il expliqué à la télévision régionale Canal9. Président de l'UDC du Valais romand, Donald Moos avait déjà évoqué cette possibilité la semaine passée.

Objectif: un siège supplémentaire

"Le fait d'avoir un sortant sur la liste dans un peu moins d'un an, est un facteur qui peut l'aider (ndlr: l'UDC du Valais romand) à atteindre l'objectif de décrocher un second siège", poursuit Jean-Luc Addor.

L'élu demeure membre du comité de l'UDCVR et président du syndicat des douaniers Garanto, poste qu'il occupe depuis l'été 2025. Au sein du Conseil national, le démocrate du centre siège dans la commission de la politique de sécurité et dans celle des institutions politiques.

Conseiller communal et député

Le successeur de Jean-Luc Addor se nomme Cyrille Fauchère (45 ans), deuxième sur la liste de l'UDCVR lors des élections fédérales de 2023. Le citoyen de Bramois siège depuis 2013 à l'exécutif de la Ville de Sion. Il est également député au Grand Conseil depuis 2017, après l'avoir été entre 2003 et 2005. Par le passé, il a également été président cantonal du premier parti de Suisse.

"Je suis très heureux de cette annonce et très reconnaissant de la confiance que me témoigne Jean-Luc Addor en me cédant sa place. C'est l'occasion d'immédiatement se mettre au travail, afin d'avoir un bilan à présenter l'année prochaine", a-t-il déclaré au micro de Canal 9.

/ATS