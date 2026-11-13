Le SRC sera dirigé de manière plus étroite dès 2027

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) a terminé sa transformation. Son directeur Serge Bavaud sera secondé par Pascal Porchet, Roger Thommen, Christian Sigrist, Christian Strehler et Emre Ertan.

Serge Bavaud a présenté vendredi devant les médias la nouvelle structure à quatre domaines de direction, au lieu de six jusqu'ici. En raison de cette direction, toutes les fonctions ont été mises au concours.

A 53 ans, Pascal Porchet a été nommé directeur suppléant et chef du domaine de direction Governance par le Conseil fédéral. Il a dirigé le Service des affaires militaires et de la protection civile du canton des Grisons et était en même temps chef de l'état-major cantonal de conduite.

Roger Thommen, 54 ans, et Christian Sigrist, 50 ans, co-dirigeront le domaine de direction Opérations. M. Thommen travaille au SRC depuis 2011 et M. Sigrist depuis 2008. Ils sont tous deux membres de la direction générale et vice-directeurs. Ils ont déjà été responsables ensemble, de 2021 à 2024, d'une division du domaine de direction de recherche de l'époque et dirigent, depuis 2024, en codirection, le domaine de direction Prévention.

Christian Strehler, 41 ans, prendra la tête du domaine de direction Ressources et Sécurité. Au SRC depuis 2013, il est le chef suppléant du domaine de direction Mission Support & Innovation (MSI).

Quant à Emre Ertan, actuel vice-directeur de fedpol depuis 2019, il dirigera le domaine de direction Systèmes de police et identification. Il sera responsable des systèmes d'information de police centraux, notamment dans les domaines des recherches et de l'identification biométrique, ainsi que de projets complexes liés à la technologie et à la numérisation.

/ATS