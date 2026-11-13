Le SRC sera dirigé de manière plus étroite dès 2027

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) a terminé sa transformation. Son directeur ...
Le SRC sera dirigé de manière plus étroite dès 2027

Serge Bavaud, le directeur du Service de renseignement de la Confédération (SRC), a indiqué vendredi avoir terminé la transformation du service.

Photo: Keystone/CYRIL ZINGARO Photo: Keystone/CYRIL ZINGARO

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) a terminé sa transformation. Son directeur Serge Bavaud sera secondé par Pascal Porchet, Roger Thommen, Christian Sigrist, Christian Strehler et Emre Ertan.

Serge Bavaud a présenté vendredi devant les médias la nouvelle structure à quatre domaines de direction, au lieu de six jusqu'ici. En raison de cette direction, toutes les fonctions ont été mises au concours.

A 53 ans, Pascal Porchet a été nommé directeur suppléant et chef du domaine de direction Governance par le Conseil fédéral. Il a dirigé le Service des affaires militaires et de la protection civile du canton des Grisons et était en même temps chef de l'état-major cantonal de conduite.

Roger Thommen, 54 ans, et Christian Sigrist, 50 ans, co-dirigeront le domaine de direction Opérations. M. Thommen travaille au SRC depuis 2011 et M. Sigrist depuis 2008. Ils sont tous deux membres de la direction générale et vice-directeurs. Ils ont déjà été responsables ensemble, de 2021 à 2024, d'une division du domaine de direction de recherche de l'époque et dirigent, depuis 2024, en codirection, le domaine de direction Prévention.

Christian Strehler, 41 ans, prendra la tête du domaine de direction Ressources et Sécurité. Au SRC depuis 2013, il est le chef suppléant du domaine de direction Mission Support & Innovation (MSI).

Quant à Emre Ertan, actuel vice-directeur de fedpol depuis 2019, il dirigera le domaine de direction Systèmes de police et identification. Il sera responsable des systèmes d'information de police centraux, notamment dans les domaines des recherches et de l'identification biométrique, ainsi que de projets complexes liés à la technologie et à la numérisation.

/ATS


 

Actualités suivantes

L'USS veut un salaire minimum après l'apprentissage

L'USS veut un salaire minimum après l'apprentissage

Suisse    Actualisé le 13.11.2026 - 13:00

L'HFR poursuit ses efforts de redressement financier

L'HFR poursuit ses efforts de redressement financier

Suisse    Actualisé le 13.11.2026 - 11:48

Jean-Luc Addor quittera le Conseil national à la fin février 2027

Jean-Luc Addor quittera le Conseil national à la fin février 2027

Suisse    Actualisé le 12.11.2026 - 19:18

Une commission recommande de rejeter le budget 2027

Une commission recommande de rejeter le budget 2027

Suisse    Actualisé le 12.11.2026 - 17:28

Articles les plus lus

Des milliers d'enfants découvrent le monde du travail

Des milliers d'enfants découvrent le monde du travail

Suisse    Actualisé le 12.11.2026 - 14:51

Une commission recommande de rejeter le budget 2027

Une commission recommande de rejeter le budget 2027

Suisse    Actualisé le 12.11.2026 - 17:28

Jean-Luc Addor quittera le Conseil national à la fin février 2027

Jean-Luc Addor quittera le Conseil national à la fin février 2027

Suisse    Actualisé le 12.11.2026 - 19:18

L'HFR poursuit ses efforts de redressement financier

L'HFR poursuit ses efforts de redressement financier

Suisse    Actualisé le 13.11.2026 - 11:48

Guérie, la patiente atteinte d'Ebola a pu quitter les HUG

Guérie, la patiente atteinte d'Ebola a pu quitter les HUG

Suisse    Actualisé le 12.11.2026 - 14:33

Des milliers d'enfants découvrent le monde du travail

Des milliers d'enfants découvrent le monde du travail

Suisse    Actualisé le 12.11.2026 - 14:51

Une commission recommande de rejeter le budget 2027

Une commission recommande de rejeter le budget 2027

Suisse    Actualisé le 12.11.2026 - 17:28

Jean-Luc Addor quittera le Conseil national à la fin février 2027

Jean-Luc Addor quittera le Conseil national à la fin février 2027

Suisse    Actualisé le 12.11.2026 - 19:18

Vaste opération anti-drogues: 41 personnes arrêtées en Suisse

Vaste opération anti-drogues: 41 personnes arrêtées en Suisse

Suisse    Actualisé le 12.11.2026 - 12:42

Une semaine pour soigner son doudou au CHUV

Une semaine pour soigner son doudou au CHUV

Suisse    Actualisé le 12.11.2026 - 13:06

Guérie, la patiente atteinte d'Ebola a pu quitter les HUG

Guérie, la patiente atteinte d'Ebola a pu quitter les HUG

Suisse    Actualisé le 12.11.2026 - 14:33

Des milliers d'enfants découvrent le monde du travail

Des milliers d'enfants découvrent le monde du travail

Suisse    Actualisé le 12.11.2026 - 14:51