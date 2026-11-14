Des hommes manifestent contre les violences faites aux femmes

Plusieurs centaines d'hommes ont manifesté samedi sur la Place fédérale à Berne contre la violence ...
Des hommes manifestent contre les violences faites aux femmes

Selon les organisateurs, plus d’une femme sur deux a déjà été victime de harcèlement sexuel en Suisse.

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Plusieurs centaines d'hommes ont manifesté samedi sur la Place fédérale à Berne contre la violence faite aux femmes. Ce rassemblement de solidarité d'une heure a été organisé par une large coalition.

Les organisateurs, parmi lesquels figurent notamment le PS Suisse et le comité "Les hommes contre la violence faite aux femmes", appellent les hommes à faire preuve de compassion envers les victimes et à prendre clairement position.

La violence envers les femmes étant le plus souvent le fait d'hommes, ceux-ci ne doivent pas détourner le regard et doivent assumer leurs responsabilités en cas de comportement répréhensible de leur part ou de la part d'auteurs de violences dans leur entourage.

Selon les organisateurs, plus d’une femme sur deux a déjà été victime de harcèlement sexuel en Suisse. Une femme sur cinq aurait en outre été victime d’actes sexuels non consentis.

/ATS


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