La Francophonie se réunit au Cambodge pour son 20e sommet

Phnom Penh devient ce week-end le cœur battant de la Francophonie. La capitale cambodgienne accueille dimanche et lundi le Sommet de la Francophonie, placé sous le signe de la paix, de la coopération et de la prospérité partagée. Ignazio Cassis représente la Suisse.

Organisé sous l'égide de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le sommet constitue le principal rendez-vous politique de l'espace francophone. L'organisation rassemble aujourd'hui 90 États et gouvernements, dont 53 membres, cinq membres associés et 32 observateurs.

Tous les deux ans, leurs dirigeants y définissent les grandes orientations de l'action francophone pour les années à venir, notamment en matière de diplomatie, de culture et d'éducation.

En prélude au sommet, la Conférence ministérielle de la Francophonie réunit samedi les ministres chargés des Affaires étrangères ou de la Francophonie des Etats de l'organisation. Elle doit notamment préparer les dossiers qui seront soumis aux chefs d'État et de gouvernement les deux jours suivants.

Expérience suisse en évidence

A l'occasion de ce 20e sommet, "la Suisse mettra en avant son expérience des bons offices et de la médiation pour prévenir les conflits, ainsi que le rôle de la Genève internationale dans la gouvernance numérique, en vue du Sommet sur l’IA 2027 à Genève", écrit samedi le conseiller fédéral Ignazio Cassis dans un message publié sur le réseau social X à son arrivée à Phnom Penh.

"Dans un contexte international marqué par de nombreuses crises", le Tessinois veut "souligner le rôle de la Francophonie dans la prévention des conflits et la promotion du dialogue politique", a indiqué cette semaine le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Elle s’apprête à conclure un nouveau partenariat avec l’Organistion internationale de la Francohonie (OIF) pour renforcer leur coopération en matière de promotion de la paix.

Quatrième langue au monde

Le sommet doit notamment désigner la personne qui dirigera l'OIF durant les quatre prochaines années. Quatre candidats sont en lice: la secrétaire générale sortante, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, la Congolaise Juliana Amato Lumumba, fille de Patrice Lumumba, la Mauritanienne Coumba Bâ et le Roumain Dacian Ciolos.

Basée à Paris, l'OIF a pour mission de promouvoir la langue française, mais aussi la paix, la démocratie, les droits humains, l'éducation et la coopération économique. Selon son dernier rapport, publié en mars 2026, le français compte désormais 396 millions de locuteurs sur les cinq continents, soit environ 5% de la population mondiale. Il est ainsi la quatrième langue la plus parlée au monde, derrière l'anglais, le mandarin et l'espagnol.

Pour le Cambodge, membre de plein droit de la Francophonie depuis 1993, l'événement revêt une dimension particulière. Il s'agira du deuxième Sommet de la Francophonie organisé en Asie, près de trente ans après celui d'Hanoï, au Vietnam, en 1997. Le pays hôte entend profiter de cette visibilité internationale pour renforcer sa place dans les réseaux de coopération francophone.

En marge du Sommet, M. Cassis aura une rencontre avec les autorités cambodgiennes. Le Cambodge est un pays prioritaire de la coopération suisse au développement. La Suisse est présente depuis 2012 à Phnom Penh avec un Bureau de coopération de la Direction du développement et de la coopération (DDC) et avec une agence consulaire.

/ATS