Deuxième semaine de la COP31: négociations difficiles en vue

La Suisse s'attend à des négociations difficiles lors de la deuxième semaine de la Conférence ...
Deuxième semaine de la COP31: négociations difficiles en vue

La première moitié de la Conférence mondiale sur le climat est terminée.

Photo: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Photo: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN

La Suisse s'attend à des négociations difficiles lors de la deuxième semaine de la Conférence mondiale sur le climat à Antalya. Si une volonté de coopération se fait sentir, la phase décisive reste toutefois à venir, relève le chef de la délégation Felix Wertli.

La première semaine a surtout été consacrée à des négociations techniques, a expliqué l'ambassadeur de l'environnement à Keystone-ATS à mi-parcours de la Conférence mondiale sur le climat qui se tient en Turquie. "Il s'agira désormais de concilier les différentes préoccupations des États dans une décision commune", a déclaré M. Wertli.

Alors que la première semaine a surtout été consacrée à des discussions entre experts au niveau technique, la deuxième semaine de négociations verra l'arrivée des ministres compétents des États participants.

Leurs positions politiques permettront de mettre en évidence les principaux points de discorde, note M. Wertli. Il s'attend à des "négociations difficiles et intenses". Le ministre suisse de l'Environnement, Albert Rösti, participera également à la conférence au cours de cette deuxième semaine.

/ATS


 

Actualités suivantes

Des hommes manifestent contre les violences faites aux femmes

Des hommes manifestent contre les violences faites aux femmes

Suisse    Actualisé le 14.11.2026 - 15:34

Sommet de la Francophonie: tensions entre la RDC et le Rwanda

Sommet de la Francophonie: tensions entre la RDC et le Rwanda

Suisse    Actualisé le 14.11.2026 - 13:40

UDC Vaud: s'il est condamné, Michaël Buffat devra démissionner

UDC Vaud: s'il est condamné, Michaël Buffat devra démissionner

Suisse    Actualisé le 13.11.2026 - 18:09

Loi sur l'école valaisanne: nouveau texte validé par le Parlement

Loi sur l'école valaisanne: nouveau texte validé par le Parlement

Suisse    Actualisé le 13.11.2026 - 17:01

Articles les plus lus

L'USS veut un salaire minimum après l'apprentissage

L'USS veut un salaire minimum après l'apprentissage

Suisse    Actualisé le 13.11.2026 - 13:00

Le SRC sera dirigé de manière plus étroite dès 2027

Le SRC sera dirigé de manière plus étroite dès 2027

Suisse    Actualisé le 13.11.2026 - 16:04

Loi sur l'école valaisanne: nouveau texte validé par le Parlement

Loi sur l'école valaisanne: nouveau texte validé par le Parlement

Suisse    Actualisé le 13.11.2026 - 17:01

UDC Vaud: s'il est condamné, Michaël Buffat devra démissionner

UDC Vaud: s'il est condamné, Michaël Buffat devra démissionner

Suisse    Actualisé le 13.11.2026 - 18:09

Jean-Luc Addor quittera le Conseil national à la fin février 2027

Jean-Luc Addor quittera le Conseil national à la fin février 2027

Suisse    Actualisé le 12.11.2026 - 19:18

L'HFR poursuit ses efforts de redressement financier

L'HFR poursuit ses efforts de redressement financier

Suisse    Actualisé le 13.11.2026 - 11:48

L'USS veut un salaire minimum après l'apprentissage

L'USS veut un salaire minimum après l'apprentissage

Suisse    Actualisé le 13.11.2026 - 13:00

Le SRC sera dirigé de manière plus étroite dès 2027

Le SRC sera dirigé de manière plus étroite dès 2027

Suisse    Actualisé le 13.11.2026 - 16:04