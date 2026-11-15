Deuxième semaine de la COP31: négociations difficiles en vue

La Suisse s'attend à des négociations difficiles lors de la deuxième semaine de la Conférence mondiale sur le climat à Antalya. Si une volonté de coopération se fait sentir, la phase décisive reste toutefois à venir, relève le chef de la délégation Felix Wertli.

La première semaine a surtout été consacrée à des négociations techniques, a expliqué l'ambassadeur de l'environnement à Keystone-ATS à mi-parcours de la Conférence mondiale sur le climat qui se tient en Turquie. "Il s'agira désormais de concilier les différentes préoccupations des États dans une décision commune", a déclaré M. Wertli.

Alors que la première semaine a surtout été consacrée à des discussions entre experts au niveau technique, la deuxième semaine de négociations verra l'arrivée des ministres compétents des États participants.

Leurs positions politiques permettront de mettre en évidence les principaux points de discorde, note M. Wertli. Il s'attend à des "négociations difficiles et intenses". Le ministre suisse de l'Environnement, Albert Rösti, participera également à la conférence au cours de cette deuxième semaine.

/ATS