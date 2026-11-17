En Suisse, une barrière de rösti s'observe en matière de prescription d'antibiotiques. Leur utilisation est plus fréquente chez les Romands que chez les Alémaniques, selon le dernier rapport SARR (Swiss Antibiotic Resistance Report), publié mardi.

L'usage prudent des antibiotiques est crucial. Des excès peuvent augmenter les risques de résistance aux traitements. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) font le point de la question chaque deux ans dans un rapport.

Le dernier rapport SARR montre que l'utilisation des antibiotiques en Suisse semble faible par rapport à celles d'autres pays européens. En 2024, la consommation a atteint une moyenne de 11,1 doses définies journalières pour 1000 habitants par jour (DID), contre 20,4 DID en moyenne européenne.

A l'intérieur du pays, un fossé linguistique se dessine. En 2025, la consommation d'antibiotiques a été plus de 1,5 fois plus élevée en Suisse romande qu'en Suisse alémanique, note le rapport.

/ATS